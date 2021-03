Wear OS chystá uživatelské dlaždice

Fotografie: Google

Vypadá to, že operační systém Wear OS pro chytré hodinky jeho tvůrce okázale ignoruje a i oprava zásadních nedostatků mu trvá nepřiměřeně dlouhou dobu. Přesto nás vývojáři na svém blogu ubezpečují, že na systému i nadále pracují a rozvíjejí jeho možnosti.

Jako další na řadu by měly přijít tzv. dlaždice (tiles). K těm se dostanete potažením do strany z hlavní obrazovky. Jednotlivé aplikace zde mohou ukazovat ty nejdůležitější údaje, takže se nemusíte zdržovat z jejich otevíráním. Snadno tak získáte předpověď počasí, fitness údaje nebo aktuální zprávy – a to je v podstatě všechno, protože takovou možnost prozatím mají jen aplikace od Googlu nebo výrobce hodinek.

Chystaný Jetpack Tiles Library tuto možnosti zpřístupní i tvůrcům aplikací, které si do hodinek instalujete sami. Update nabízející tuto praktickou funkci by měl na hodinky dorazit ještě během jara.