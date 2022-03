Samsung přejmenuje telefony, iPhone SE se neprodává

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Dnešní díl nebude nijak extra pozitivní. Samsung kvůli válce přejmenovává telefony, nový telefon od Honoru má své mouchy a iPhone SE je zřejmě prodejním zklamáním. Tak pojďme na to, vítejte u mNews.

mNews #168 – „Z“ je problém, Samsung přejmenuje telefony

Podcast v audio formě

Samsung přejmenuje Z Fold

Ruská vojenská invaze na Ukrajinu vzbudila odpor celého demokratického světa. A protože symboly hrají důležitou roli, písmeno „Z“ označující invazní vojska se stává nežádoucím podobně jako nacistický hákový kříž. To samozřejmě vnímá i Samsung, který písmeno Z používá pro označení svých vlajkových modelů s ohebným displejem. Ke změně zatím dochází v Litvě, Lotyšsku a Estonsku, ale očekává se i v dalších evropských zemích. Písmeno Z se prostě vypustí a telefony ponesou název Galaxy Fold3 a Galaxy Flip3.

Honor X9 zaujme i zklame zároveň

Znovuzrozený Honor, který se snaží prosadit i na našem trhu, představil nový model s názvem X9 5G. Telefon na první pohled zaujme opravdu velkým displejem, který má uhlopříčku 6,81". Nadchne také 120Hz obnovovací frekvence, o něco méně už technologie IPS. Do střední třídy posílá telefon Snapdragon 695 a vyloženě špatná není ani baterie s kapacitou 4 800 mAh. Obzvlášť díky rychlému nabíjení až 66 W. Největším zklamáním jsou však fotoaparáty. Zadní strana vypadá na první pohled lákavě. Hlavní snímač má 48 megapixelů, ale tím to vlastně končí. Zbylé dva objektivy jsou určené pro makro a portréty. Na ultraširokoúhlý snímač nebo dokonce teleobjektiv zapomeňte. A to je velká škoda u telefonu, který v přepočtu míří na cenu kolem 7 tisíc. Zda se jej u nás vůbec dočkáme však zatím není jasné.

Vivo odhaluje ohebný X Fold

Další značkou, která vstoupí do světa ohebných telefonů, se stane Vivo. Již 11. dubna má zcela odhalit svůj první skládací telefon s názvem X Fold. To tedy není moc originální, ale aspoň si to snadno zapamatujeme. Nyní jsme se dokonce dočkali videa, které novinku přibližuje. A jak už název napovídá, mobil bude mít stejnou konstrukci jako Galaxy Fold. V jiných ohledech připomíná i nedávno uvedený Honor Magic V, například díky koženým zádům. Na specifikace a další informace si však musíme ještě počkat.

iPhone SE se tolik neprodává

A skončeme zase s novým iPhonem SE, kterého je všude plno. Údajně i v obchodech, protože se novinka neprodává tak, jak si Apple představoval. Alespoň dle zpráv analytiků a při porovnání s predikcemi. Zprávy hovoří o tom, že Apple snižuje výrobní kapacitu o 20 % a třeba jeden z populárních analytiků snižuje své predikce z 30 milionů prodaných kusů za letošní rok na 15 až 20. To je samozřejmě na telefon v těle pět let starého iPhonu 8 stále vysoké číslo, ale je nepochybné, že Apple očekával jiné výsledky. Osobně jsem zvědavý, jak se staronovému iPhonu zadaří během vánoční sezóny.

Víte co? Já se vás raději nebudu ptát, jestli si nový iPhone SE plánujete koupit. Nechme to být. A pokud vás zajímají novinky ze světa telefonů, sledujte mobilenet.cz.