Porovnali jsme, jak fotí nový iPhone SE (2022) vs. iPhone SE (2020)

Apple nás mírně zklamal, když představil nový iPhone SE, který vypadá stále stejně a vyjma nového procesoru nenabídne téměř žádné změny. A to ani v oblasti fotoaparátu. Na zadní straně totiž najdete stále jedinou čočku. Snímač má 12 megapixelů a na první pohled je identický jako v modelu z roku 2020.

Výrobce však tvrdí, že novinka skutečně fotí lépe a nabídne vylepšený postprocessing nebo technologii Deep Fusion. Ta v jeden okamžik zaznamená hned několik snímků, které analyzuje a složí z nich co nejlepší výsledek. Je navíc neustále zapnutá a není to něco, na co byste měli myslet. Lepších výsledků má fotoaparát dosahovat díky novému čipsetu Apple A15 Bionic, který je značně výkonnější. Zda to ale bude stačit můžete posoudit sami v našem srovnání.

iPhone SE (2022) iPhone SE (2020) Rozlišení snímače 12 Mpx 12 Mpx Clona f/1.8 f/1.8 Fázové ostření Ano Ano Optická stabilizace Ano Ano Deep Fusion Ano Ne Video 4K / 60 FPS 4K / 60 FPS

První snímek u všech fotografií v tomto článku (posuvník úplně vpravo) patří Apple iPhone SE (2022), druhý pak Apple iPhone SE (2020) (posuvník umístěn vlevo).

Testovací snímky byly pořízeny ve stejnou chvíli s automatickým nastavením. Fotografie si můžete prohlédnout v plné kvalitě rovněž v galerii níže (pro přiblížení stačí kliknout na ikonku lupy).

