Apple se přepočítal, poptávka po novém iPhonu SE (2022) je nečekaně nízká

Nový iPhone SE (2022) nepřináší kromě výkonnějšího procesoru, podpory 5G a mírně větší baterie takřka žádné inovace, kvůli čemuž se stal terčem posměchu (snad ještě víc než předešlý model) a v roce 2022 působí v mnoha ohledech již opravdu archaicky. Na druhou stranu se stále jedná o příjemně kompaktní zařízení se zvýšenou odolností IP67, skleněnými zády (podle cnet.com se jedná o stejný typ skla, který najdeme na zádech iPhonů 13 a 12), podporou bezdrátového nabíjení či špičkovým výkonem. Ani výše zmíněná pozitiva však pravděpodobně nepřesvědčila potenciální zákazníky k nákupu v současnosti nejlevnějšího (oficiálně prodávaného) iPhonu.

Zatímco analytici očekávali, že bude v letošním roce vyexpedováno přibližně 30 milionů kusů, což je o 5 milionů kusů více, než tomu bylo u modelu z roku 2020, realita bude, zdá se, diametrálně odlišná. Podle Nikkei Asia Apple markantně snížil produkci a plánuje v nadcházejícím čtvrtletí vyrobit o 20 % méně celkového objemu, než měl původně v plánu. Svůj podíl na tom má samozřejmě i situace na Ukrajině doprovázená vyšší inflací, jak vyjádřil pro Nikkei Asia jejich zdroj.

Shanghai lockdown doesn't affect the iPhone SE production. However, the new iPhone SE demand is lower than expected (the delivery status "in stock" as one of the proofs), and I cut my shipment estimation in 2022 to 15-20M (vs. 25-30M previously).