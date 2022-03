Píše se rok 2022 – doba, kdy se začínají prosazovat selfie kamerky ukryté pod displejem, telefony se nabíjí výkonem 120 W či vyšším, flexibilní displeje lze nejen ohýbat, ale i natahovat a Apple... Ten představil nový iPhone SE (2022). Je snad přídomek SE zkratkou slov „stejná edice“?

Zbrusu nový, přesto již od začátku zastaralý. Apple iPhone SE (2022) na první pohled nelze rozpoznat od předešlé generace a v podstatě ani od iPhonu 8, ze kterého vychází. Přestože vzbuzuje novinka značnou kontroverzi (a v mnoha případech i posměch), má kromě množství nedostatků také několik předností. Které to jsou? A bude to stačit na úspěch? To se dočtete na řádcích níže.

Apple iPhone SE (2022) – videorecenze

Obsah balení: starý iPhone, nové balení

Bylo by naivní se domnívat, že spolu se starým šasi Apple nabídne i „původní“ obsah balení. Kdepak, novinka hraje na environmentální notu, tudíž se v malé krabičce nenachází kromě telefonu, nálepky s logem výrobce a USB-C/Lightning kabelu již zhola nic jiného.

Líbilo se nám environmentální balení

Konstrukční zpracování: odkud se jen známe?

Namísto výtky o recyklaci v podstatě již 8 let starého designu (představil jej iPhone 6) začneme něčím pozitivním. iPhone SE (2022) je totiž navzdory své „zastaralosti“ krásně kompaktní a díky zaobleným bokům se neskutečně příjemně drží. Na to, že se dá pořídit už od necelých 13 tisíc korun, má i relativně prémiové zpracování. Skleněná záda chrání údajně stejný druh skla jako iPhony 12 a 13, na přední straně, kde je samozřejmě také sklo, však Apple použil starší druh ochranného skla (nikoliv Ceramic Glass). V každém případě mohu ze svých vlastních zkušeností (ale i zkušeností kolegy Petra) konstatovat, že se předešlý iPhone SE (2020) velmi snadno podlehl škrábancům a alespoň zatím se zdá, že je nová generace je opravdu o něco odolnější.

A protože je změn opravdu minimum, je novinka nabízena ve stejných barvách, tedy bílé, červené a tmavě modré, kterou jsem obdržel na test. Pokud si chcete ušetřit starosti s neustálým leštěním, rozhodně si „temně inkoustovou“ nekupujte, neboť je (za předpokladu, že si telefon nedáte do pouzdra) nutné záda neustále leštit. Jedná se navíc o nejnudnější z nabízených barevných verzí, která mnohdy vypadá jednoduše jako klasická černá. A jak je na tom legendární čtečka otisků prstů z dob před nástupem Face ID?

Potěší odolnost IP67 i velmi povedená haptická odezva

Výhoda Touch ID v mnoha scénářích používání je stále nezpochybnitelná. Schopnost autorizovat platbu s nasazenou rouškou nebo zkrátka jen odemknout telefon, ale také rychlým gestem (pro posunutí ovládacích prvků dolů) mít již tak snadno dosažitelné ikonky ještě o něco dostupnější. To vše je možné s Touch ID, kterého se třeba ještě dočkáme v podobě čtečky v displeji budoucích iPhonů. V tuto chvíli je však SE (2022) jediným iPhonem na trhu, který Touch ID nabízí. Přestože přináší používání tohoto zařízení velkou dávku nostalgie, vzpomenete si jistě i na praktičnost čtečky otisků prstů, která vám možná u novějších iPhonů schází.

I navzdory stáří použitého šasi působí nový iPhone SE (2022) poměrně nadčasově (pomineme-li čelní stranu s displejem, ke které se teprve dostanu). V dané cenové třídě rovněž potěší certifikace zvýšené odolnosti IP67, podpora eSIM či velmi povedená haptická odezva.

Líbilo se nám praktická čtečka otisků prstů

zvýšená ochrana IP67

kompaktní rozměry + nízká hmotnost

odolnější ochranné sklo

nadčasový design

povedená haptická odezva

Nelíbilo se nám recyklát s 8 let starým vzhledem

Displej: ostuda Applu?

Displej je naprosto stejný jako u iPhonu SE (2020), potažmo iPhonu 8. Obrovské rámečky zbytečně vyplňují plochu, kde se mohl nacházet zobrazovací panel, i kdyby mělo mít Touch ID svůj vlastní výřez stejně jako selfie kamerka. Vše se však podřídilo co nejnižším výrobním nákladům a stejný je dokonce i použitý druh panelu (IPS LCD) či jemnost 326 PPI.

Paradoxně se dá i s takovýmto displejem v dnešní době vcelku rozumně fungovat, snad až s výjimkou maximálního jasu, který bude v některých scénářích používání nedostačující. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že to může být problém například během slunného dne, kdy byste chtěli telefon používat s nasazenými slunečnými brýlemi. Pokud se však smíříte s nijak extra vysokým jasem a telefon nemáte primárně na hraní her či sledování videí, měl by vám vcelku dobře posloužit.

Při srovnání s konkurenci však pochopitelně působí nasazení starého druhu zobrazovacího panelu se základní 60Hz obnovovací frekvencí a technologií IPS LCD trochu komicky, a proto je jasné, že tento smartphone ke konzumaci multimédií příliš vhodný nebude.

Líbilo se nám nenáročným uživatelům stále poslouží

Nelíbilo se nám nižší maximální jas

tlusté rámečky

zastaralý panel

Zvuk: stereo přijde vhod

iPhone SE (2022) naštěstí alespoň stále spoléhá na dvojici reproduktorů: jeden ve sluchátku, druhý pak v pravé mřížce na spodní straně. Hlasitost je dostatečná, prostorový efekt je však menší, neboť zvuk ze sluchátka hraje i tentokrát méně hlasitě než hlavní reproduktor.

Líbilo se nám stereo reproduktory se slušnou kvalitou

Nelíbilo se nám zvuk ze sluchátka hraje méně nahlas

Výkon hardwaru: šampion své třídy

Hlavní změna u iPhonu SE (2022) v podobě nasazení nového čipsetu Apple A15 Bionic spolu se 4 GB RAM pravděpodobně běžného uživatele až tolik zajímat nemusí. Displej novinky přeci jen již není úplně ideální pro hraní, kde byste se mohli z výkonu radovat, a svižný chod prostředí by bezpochyby zajistil i starší a méně výkonný čipset. Integraci Apple A15 Bionic tak oceníte hlavně za několik let, kdy bude mít procesor stále dostatek výkonu a s tím i spojenou podporu pro nejnovější iOS. V současnosti tak za hlavní výhodu považuji mírně lepší processing fotografií, viz příslušná kapitola. Zamrzí také stále jen 64GB základní úložiště, kdy si za upgrade na 128 GB připlatíte nemalých 1 500 Kč. Pokud byste chtěli 256 GB, musíte si připravit dokonce 17 tisíc korun. I pro „levný“ iPhone SE (2022) tak platí pro Apple typické vysoké příplatky za navýšení úložiště. Pro srovnání – u nedávno testovaného Galaxy S22 si za 128 GB navíc připlatíte pouhou tisícikorunu.

Líbilo se nám výkonný procesor na roky dopředu

Nelíbilo se nám v základu jen 64 GB + nemalé příplatky za větší úložiště

Výdrž baterie: jeden den zvládne

Kapacita baterie iPhonu SE (2022) mezigeneračně povyrostla na 2 018 mAh, což je zhruba 10% navýšení, které se podílí na slušné výdrži. Vzhledem k displeji lze předpokládat, že bude většina uživatelů používat iPhone SE (2022) k vyřizování e-mailů, brouzdání internetem či focení a nebude příliš hrát (náročné) hry. Tímto způsobem jsem zařízení používal i já a po pár počátečních dnech, kdy se výdrž ustálila, jsem neměl problém vcelku komfortně zvládnout na jedno nabití jeden den s tím, že jsem telefon připojil k nabíječce večer před spaním. Tomu ostatně nahrává i pomalé nabíjení, které z 0 na 100 % zabere (20W adaptérem) dvě hodiny. Z 20 na 80 % se mi však povedlo nabít za 40 minut (vždy s vypnutou funkcí optimalizovaného nabíjení, která by dobu nabíjení mohla prodloužit).

Jednou z konkurenčních výhod iPhonu SE (2022) ve srovnání s podobně drahými smartphony je nepochybně podpora bezdrátového nabíjení. Ta přijde vhod nejen doma, kde si můžete po domácnosti strategicky rozmístit bezdrátové nabíjecí podložky a pohlídat si tak, že nebudete mít nikdy vybitý iPhone, ale také v novějších automobilech, kde zase nebudete muset řešit kabely.

Líbilo se nám podpora bezdrátového nabíjení

slušná (jednodenní) výdrž

Nelíbilo se nám pomalé nabíjení

Konektivita: příkladná

Konektivitu obstarává nově kromě podpory 5G sítí také Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 či NFC pro bezkontaktní platby. K dispozici jsou také polohovací služby GPS, GLONASS, BDS, QZSS a evropské Galileo.

Líbilo se nám nově i 5G

nic důležitého neschází

Fotoaparát: převzatý z iPhonu 8

Vzhledem k velkým rámečkům okolo displeje byste si možná řekli, že tuto plochu Apple využije alespoň pro nasazení lepší selfie kamerky, ale není tomu tak. Stále je zde 7Mpx senzor, který zvládne natáčet maximálně Full HD video a abych pravdu řekl, ani v roce 2022 nefotí špatně. Osobně si však na selfies nepotrpím a za stejné peníze seženete i zařízení s mnohem lepší selfie výbavou, například Vivo V23 s dvojitou čelní kamerkou.

Nic nového není k vidění ani na zadní straně, kde se stále nachází 12Mpx fotoaparát, který i na dnešní poměry fotí překvapivě dobře. Spíše než demonstrací toho, že je iPhone SE (2022) skvělým fotomobilem, je to však ukázkou toho, co všechno dnes zvládne processing fotek a také faktu, že měl iPhone 8 ve své době velmi kvalitní fotoaparát. Díky novému procesoru Apple A15 Bionic máte k dispozici Deep Fusion i Smart HDR, ale proč musí chybět noční režim lze jen těžko pochopit. U minulého SE bylo pravděpodobně z pohledu výrobce žádoucí odlišit SE od klasických iPhonů, v tomto případě už ale měl být noční režim podporován.

Kde iPhone stále exceluje, to je natáčení videa. V tomto ohledu se pravděpodobně jedná o nejlepší smartphone ve své třídě. Záznam je pěkně stabilizovaný, mobil rychle ostří i při rychlých přechodech a kvalita ve 4K ve 60 FPS je velmi vysoká. Také fotografie mají velké množství detailů, velmi dobře fungující HDR, ideálně nastavený kontrast i expozici a k dispozici jsou i barevné režimy, které změní celkové naladění fotek. Hledáte skvěle fotící a natáčející telefon okolo 13 tisíc korun a nevadí vám absence ultraširokoúhlého objektivu nebo teleobjektivu? Toto může být ideální kandidát ke koupi.

iPhone SE (2022) 4K 30 FPS

iPhone SE (2022) 4K 30 FPS

Líbilo se nám špičková kvalita videí

kvalitní fotografie

Nelíbilo se nám fotoaparát z iPhonu 8 bez ultraširokoúhlého objektivu

schází noční režim

Software: klasika od Applu

Telefon běží na nejnovější verzi iOS s několika úpravami souvisejícími s přítomností Touch ID, kdy je možné dvojklikem zobrazit spuštěné aplikace nebo rychle „posunout“ obrazovku dolů. Také díky výkonnému procesoru je celý systém krásně plynulý a k dispozici je i možnost mít neustále zobrazený procentuální ukazatel nabití baterie. Velkou výhodou je rovněž velmi dlouhá garance softwarové podpory.

Líbilo se nám dlouhá podpora

svižný chod bez problémů

Zhodnocení

Nový Apple iPhone SE (2022) je podobně jako předchůdce kontroverzním zařízením, které si své zákazníky podle mě ale i tentokrát najde. Takové, kteří používají smartphone primárně opravdu jako telefon, chtějí hezké fotky, kompaktní rozměry a dlouhou softwarovou podporu. Každého, kdo však využívá smartphone spíše jako multimediální centrum, nová generace rozhodně nenadchne. Naštěstí je však na trhu spousta zajímavých alternativ.

Konkurence

Osobně bych si v podstatě za stejné peníze pořídil ASUS ZenFone 8, který má krásný 120Hz displej vyplňující skoro celou čelní stranu i ultraširokoúhlý objektiv. Schází mu však bezdrátové nabíjení.

Značně větší, avšak lépe vybavený je Pixel 6, který nabídne lepší fotovýbavu, moderní design i podstatně kvalitnější displej.

Takřka za stejnou cenu jako iPhone SE (2022) se 128GB úložištěm lze pořídit i iPhone 12 mini, který má ultraširokoúhlý objektiv, ještě menší rozměry a přitom kvalitnější OLED panel.

