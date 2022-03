Kontroverzní písmeno Z. Samsung upravuje značení svých ohebných modelů

Pojmenovat mobil není úplně jednoduché. I když sáhnete po zdánlivě neutrálním číselném označení, můžete si říkat o problémy. Ve východní Asii je velice nepopulární čtyřka, v Evropě zase třináctka. O různých neonacistických symbolech „kódovaných“ osmnáctkou nebo číslem 88 ani nemluvě. Když pak dojde na jména, jejich různou výslovnost a kulturní konotace, problémy na sebe nenechají dlouho čekat.

Situace dospěla až do stavu, že problémy může dělat i obyčejné písmeno. Konkrétně písmeno Z, jímž ruské invazní jednotky odlišovaly svou techniku při útoku na Ukrajinu. Přestože toto písmeno ani není součástí azbuky, přerostlo jeho používání do formy propagandy, kterou se režim snaží agresi ospravedlnit.

In Lithuania, Latvia, and Estonia Samsung has removed the Z branding from their foldables pic.twitter.com/0zbHYeMYyD