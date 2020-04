Retro: Siemens A65 – pozor, vyletí ptáček

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

V seriálu Retro společně vzpomínáme na legendární či jinak zajímavé telefony z nedávné minulosti. V dnešním pokračování se přeneseme do období, kdy jsme v obchodech, ulicích či studiu mohli být bez roušky, naše rodná země vstoupila do Evropské unie a první uživatelé okusili, co je to Facebook. Mnozí z vás jistě poznali, že se vracíme do roku 2004, kdy byl světu představen Siemens A65.

Siemens A65 – retro

Nacházíme se v období, kdy světu mobilních telefonů vládla finská Nokia, ale velké oblibě se těšily také německé Siemensy. Právě rok 2004 lze považovat za jejich pomyslný vrchol, kdy jsme se dočkali veskrze povedené řady 65. Jejím základem bylo již tradičně „Áčko“, které se muselo spokojit s horší výbavou. Odskákal to například displej, u kterého jste jednotlivé body mohli počítat pouhým okem. Povedla se naopak klávesnice, velká a oddělená tlačítka vybízela k „SMSkování“.

Jak můžete vidět, telefon byl příjemně malý, téměř jste jej schovali do dlaně. Přesto dokázal nabídnout i pár pokročilejších funkcí. Barevný displej dokázal zprostředkovat MMS. Vytvoření vlastní částečně limitovala absence integrovaného foťáku, ale řešení bylo po ruce – externí fotoaparát se zapojil do jednotného konektoru na spodní hraně. Práce s fotoaparátem však nebyla snadná. Museli jste využívat hledáček, na displeji se scéna neobjevila. Na přídavném fotoaparátu s VGA rozlišením byl také klasický xenonový blesk, tedy něco, co dnešní telefony postrádají. Pokud jste však chtěli blesk použít, museli jste jej nejdřív z telefonu nabít, což trvalo téměř 10 vteřin.

Přídavný VGA fotoaparát s xenonovým bleskem

Díky přítomnosti GPRS jste se i před 16 lety dostali pohodlně na internet, respektive wap. Mohli jste také alespoň částečně rozšířit sbírku her a aplikací, byť moderní vám kvůli staré verzi Javy byly zapovězeny. Oproti všem ostatním modelům řady 65 se uživatelé Siemensu A65 museli spokojit pouze s 1,5MB interní pamětí. Pokud ale vezmeme v potaz, že přijatá fotografie a klidně i celá Java hra měla pár desítek kB, bylo zaplnění celé paměti během na dlouhou trať.

Siemens A65 se sice nikdy nestal nejoblíbenějším produktem značky, ale díky sympatické ceně, která se například před Vánoci 2004 pohybovala kolem tří tisíc korun, si své uživatele rozhodně našel.

„Prosím čekejte“ – sdělení, které Siemens A65 zobrazoval na každém kroku