Retro: Nokia 5310 XpressMusic – hudební žiletka

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

V seriálu Retro společně vzpomínáme na legendární či jinak zajímavé telefony z nedávné minulosti. V dnešním pokračování se přeneseme do období, kdy Microsoft vypustil lehce kontroverzní operační systém Windows Vista a současně ukončil podporu „devadesátosmiček“. Mobilní událostí tohoto roku byla premiéra prvního iPhonu, ale na ten jsme už vzpomínali. Z roku 2007 jsme dnes vytáhli hudební Nokii 5310 XpressMusic.

Nokia 5310 XpressMusic – Hudební legenda

Naše volba rozhodně nebyla náhodná. V redakci máme i novodobou Nokii 5310, zástupce do Retra se nám tak vlastně přímo nabízel. Řadu XpressMusic Nokia v minulé dekádě vyhrazovala telefonům, které byly speciálně uzpůsobené pro konzumaci hudby. Nešlo jen o hudební přehrávač, ale také o 3,5mm jack či speciální klávesy pro rychlé ovládání hudby.

Poznávacím znamením řady XpressMusic, tedy i modelu 5310, byly barevné variace černé a červené. Telefony byly snadno rozpoznatelné mezi ostatními. Sami můžete vidět, že Nokia 5310 XpressMusic je neskutečně malinkatá, schováte ji do dlaně. Stylově působí tenká konstrukce kovové plochy kolem displeje. Ten byl mimochodem velmi kvalitní a hravě předčí všechny dnešní levné Nokie, a to zejména pozorovacími úhly.

Interní 30MB paměť by na poslech hudby příliš nepostačovala, avšak naštěstí jste do telefonu mohli vložit až 8GB paměťovou kartu. Interní paměť tak posloužila například pro instalaci Java her a ukládání fotografií z integrovaného 2megapixelového fotoaparátu. Ten nenadchnul ani před 13 let, z dnešního pohledu jsou výsledky spíše úsměvné.

Nokia 5310 XpressMusic se na českém trhu objevila na sklonku roku 2007, kdy jsme ji mimochodem rovněž testovali. A zatímco dnes si novodobou Nokii 5310 pořídíte za třináct stovek, před 13 lety jste z kapsy museli vytáhnout téměř 8 tisíc korun.