Retro okénko, aneb jak jsme detekovali příchozí hovor dříve, než mobil zazvonil

Dnes se mobil ozve až ve chvíli, kdy skutečně přijde hovor. Ale kdo měl před 15 či 20 lety klasickou „cihlu“ od Nokie, Motoroly nebo Siemensu, ten ví, že varování přicházelo i dřív. A ne přímo z telefonu, nýbrž z reproduktorů počítače. Najednou se z nich ozvalo podivné „bzz-bzz-bzz“ a už jste tušili, že za pár vteřin mobil začne zvonit. Takové věštecké schopnosti bez nadpřirozena, konkrétně elektromagnetické rušení způsobené GSM impulsy.
Jak to bylo možné?
Tlačítkové mobily fungovaly v sítích GSM, které pracovaly na principu tzv. časových slotů (TDMA). Telefon tedy neposílal data souvisle, ale v krátkých impulsech. Tyto impulsy byly dost silné na to, aby se „chytily“ na špatně stíněné kabely od reproduktorů nebo na zesilovače. Výsledkem bylo typické praskání a bzučení, které si dodnes pamatuje spousta lidí. Ano, i já.
Zvuk, který měl kouzlo
Byl to vlastně takový nechtěný „bonus“. V době, kdy ještě nebyla rozšířená mobilní data ani chytré notifikace, jste mohli díky chrčícím bednám poznat, že vám někdo píše SMS nebo volá.
Proč už to dnes neslyšíme?
Moderní sítě 3G, 4G a 5G fungují na jiných principech (OFDM, jiné frekvence, vyšší datová plynulost) a navíc je dnes elektronika lépe odstíněná. Proto už reproduktory ani jiné přístroje neruší. Kdo to ale zažil, ten ví: kdyby se počítačové „bedny“ najednou ozvaly známým „bzz-bzz-bzz“, dost pravděpodobně by ho to vrátilo do dob Nokie 3310, výměnných krytů a týdenní výdrže baterie.
Chybí vám retro? A co naše Retro?
Chybí vám náš seriál Retro? Pokud ano, máme pro vás dobrou zprávu – nebude to trvat dlouho a vrátí se! Budeme rádi, když s námi v diskuzi zavzpomínáte na vaše nejoblíbenější „retro kousky“, které vám (dost možná) ještě leží doma v šuplíku. Já osobně s radostí vzpomínám na svou oblíbenou Nokii 7650 s vestavěným fotoaparátem. A ty výsledky rozhodně stojí za shlédnutí!
