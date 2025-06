BlackBerry se vrací. Ale ne tak, jak si myslíte

Fotografie: Ondřej Zástěra, mobilenet.cz

Kanadskou značku mobilních telefonů BlackBerry jste nejspíše nikdy neměli, ale určitě jste o ní slyšeli. Zatímco celý svět pomalu směřoval k unifikaci a zjednodušení, jehož výsledkem je dnešní duální svět dotykových placek, tyto telefony byly známé svou hardwarovou klávesnicí fungující jakou touchpad, čtvercovým displejem, ale také vlastním operačním systémem s důrazem na soukromí a bezpečnost. Nic z toho ale nezaujalo širší publikum, a tak značka po několika marných pokusech o záchranu nakonec skončila rozprodaná, a to včetně patentů.

Čínská firma Zinwa (zinwa.cn) však koupila něco jiného, a to zásoby nevyprodaných kusů BlackBerry Classic. Ty by po jedenácti letech od uvedení měly spíše jen nostalgickou hodnotu pro sběratele, ale nově se bude prodávat jejich vylepšená verze. Šasi a displej zůstanou stejné, ale vše na základní desce dostane upgrade, který odpovídá slušnému telefonu pro letošní sezónu. Naštěstí povyroste i kapacita baterie a také bude nahrazen zastaralý microUSB port pro nabíjení, samozřejmě USB-C. Co však sklaní fandy nejspíše zklame je nahrazení původního operačního systému Androidem, navíc jen verzi 13.

Takto obnovená verze by měla v limitované sérii přijít na 400 dolarů, tedy necelých 9 tisíc korun. Zajímavostí je sada pro kutily, kteří mají v šuplíku tento starý telefon. Ti si totiž mohou objednat jen sadu pro přestavbu za 300 dolarů, tedy necelých 7 tisíc.

První hotové kusy modelu Zinwa Q25 budou dodány od srpna. V dlouhodobém horizontu zvažují výrobci také modernizované verze modelů BlackBerry Key2 a BlackBerry Passport, které byly posledními pokusy o záchranu kdysi přední kanadské značky chytrých telefonů.