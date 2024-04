Legendární Nokie, Siemensy a Ericssony slaví 25 let. Vzpomenete si na všechny?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Telefony přicházejí a zase odcházejí, mnozí je měníme často, klidně i každý rok. Důvody? Někdy touha po novém modelu s funkcemi, které starý nemá, jindy se nám původní kus podaří rozbít a koupě nového zařízení je nevyhnutelná. Možná si už ani nevybavíte, kolik mobilních telefonů jste za svůj život měli, natož pak o jaké konkrétní kousky šlo. Většinou si však každý vzpomene na svůj vůbec první mobil.

A právě letos, v roce 2024, jsme se dostali do stádia, kdy uplynulo přesně 25 let od chvíle, kdy se světu představilo hned několik mobilů, které se staly právě oněmi prvními telefony v našich kapsách. Rok 1999 byl v tomto ohledu svým způsobem unikátní. Roky předtím samozřejmě mobily už existovaly, ale populárních byla jen hrstka. Roky následující už naopak pravidelně přinášely skupiny telefonů, které se do historie zapsaly.

Významný byl v tomto ohledu dnes již polozapomenutý veletrh CeBIT, který se konával každoročně na jaře v sousedním Německu. Právě na něm se v roce 1999 představilo hned několik mobilů, jejichž jména dodnes mnozí znají. Vybrali jsme z našeho pohledu 7 nejvýznamnějších kousků, které jsou již 25 let staré a které nejenže znáte, ale možná to byly vaše vůbec první mobily.

Nokia 3210

Začněme zřejmě vůbec nejpopulárnějším mobilem daného roku, jehož sláva pokračovala i v letech následujících. Nokia 3210 byla jedním z prvních telefonů s integrovanou anténou. Možná právě proto působí dnešním pohledem poměrně robustně, avšak tehdy šlo o příjemně malý mobil. Díky ergonomickému tvaru se i dobře držela a u finského výrobce to nešlo bez výměnných krytů. Díky oblibě samotného mobilu jich byla spousta. Poměrně velký 1,5" plně grafický displej dokázal zobrazovat loga a klidně i obrázkové zprávy, mimochodem prvně v mobilech Nokia.

Nokia 3210 měla jednoznačně i podíl na zpopularizování textových zpráv, které se snadno vytvářely skrze pohodlnou klávesnici. Sloužila však i k ovládání trojice her, mezi kterými nechyběl velmi oblíbený Had, jenž dokázal ukrátit nejednu dlouhou chvíli.

Jistě vás zajímá, kolik takový mobil před 25 lety stál. Konkrétně Nokia 3210 se na českém trhu začala prodávat v červenci 1999 za necelých 11 tisíc korun, což mimochodem představovalo bezmála jeden průměrný plat.

Siemens C25

Další mobil, se kterým lidé starší 30 let dost možná začínali být dostupní kdekoliv. Siemens C25 patřil mezi vůbec nejdostupnější telefony roku 1999, částečně tak dokázal konkurovat i Nokii 3210. Jelikož byl ale ještě levnější, nijak nepřekvapilo, že měl onen „klasický mobilní“ vzhled s anténou. Displej byl zeleně podsvícený, nikoliv grafický, každé písmenko mělo vlastní „chlívek“ a byl zde speciální řádek pro informační ikonky. Na jeden řádek se vždy vešlo 12 písmen a bylo jedno, zda šlo o písmena M či I.

Siemens C25 může být ukázkou toho, jak vypadal takový zcela běžný mobil na sklonku 20. století. Sloužil totiž skutečně jen k volání a psaní SMS zpráv, protože ačkoliv to pro mnohé bude znít neuvěřitelně, nenabídl ani čas a datum.

První čeští majitelé se k Siemensu C25 dostali v dubnu dnes již několikrát zmíněného roku a museli si připravit zhruba 7,5 tisíc korun.

Ericsson T10s

Do našich myslí se nesmazatelně zapsal také Ericsson T10s, mobil, který lákal flipovým krytem, pod nímž se nacházela klávesnice. Telefon se tak vzhledově lišil od konkurence, současně nabízel i možnost stylového přijmutí hovoru otevřením krytu. Na první pohled měl malý displej, ale tři grafické řádky představovaly solidní standard.

Ericsson T10s

K Ericssonům neodmyslitelně patřila i indikační dioda, která však svým blikáním neupozorňovala třeba na zmeškaný hovor, nýbrž jen na to, že je mobil přihlášený k mobilní síti. Těžko se to dnes představuje, ale před 25 lety nebylo pokrytí tak skvělé jako dnes a pomyslná „hluchá“ místa na mapě nebylo obtížné najít. Zajímavostí T10s bylo také příslušenství, mezi kterým figurovala připojitelná QWERTY klávesnice. K čemu byla? Přeci k chatování prostřednictvím SMS zpráv. Při tehdejších cenách zhruba 3 Kč za zprávu vcelku úsměvné, že?

Ericsson T10s patřil ve své době spíše k dostupnějším telefonům, začal se prodávat za zhruba 9 tisíc korun a brzy výrazně zlevnil, což samozřejmě jeho popularitě jen prospělo.

Philips Savvy

V minulém století začínala životní cesta telefonu Philips Savvy. Od samotného počátku šlo o mobil zamýšlený jako široce dostupný, čemuž odpovídalo třeba svěží žluté provedení, které sekundovalo klasické černé verzi. Popularitě Savvymu pomohlo i nasazení operátory, třeba do předplacené sady Go Star od Eurotelu. Vzhledově šlo o standardní mobil s anténou, avšak zajímavý byl displej. Z jedné třetiny graficky, ze dvou třetin textový. Důvod byl prostý. Philips grafiku využil pro ikonky v menu a obrázkové zprávy. Velká škoda, že se zobrazily vždy jen na jiném Savvy.

Grafický displej mimochodem výrobce využil i pro zobrazení analogových hodin. Přehlednost byla bídná a alternativa žádná. Specialitou výbavy byl biokalendář. Přemýšlíte, co to bylo a k čemu to bylo? V podstatě něco jako horoskop, kdy jste zadali své datum narození a aktuální datum. Savvy vám pak ukázal, jaké vás čeká štěstí či jaká bude vaše fyzická kondice v daný den.

Ani v tomto případě neopomeneme cenu, která se v roce 1999 pohybovala kolem 7 tisíc korun, což tehdy představovalo jednu z nejlevnějších možností, jak se dostat k novému mobilnímu telefonu.

Nokia 7110

Nejelegantnější a nejdražší mobil dnešního článku, to je Nokia 7110. Na svou dobu šlo o zcela přelomový mobil, který budil vášně na první pohled. Velký displej a klávesnice schována za vystřelovacím flipem. Ukrytým tlačítkem na zadní straně došlo k automatickému odsunutí. Zaujmout mohl i ovládací prvek v podobě rolovacího tlačítka.

Nokia 7110

Jednalo se celkově o prémiové zařízení, které nabízelo v podstatě maximální možnou výbavu. Za vyzdvihnutí stojí nejen infračervený port či animace v prostředí, ale především možnost dostat se na internet. Tehdy přes speciální upravený internet pro mobily zvaný Wap. Nokia 7110 byla dokonce vůbec prvním mobilem na českém trhu, který tuto vymoženost nabídl.

Oproti všem doposud zmíněným 25 let starým legendám patřila Nokia 7110 mezi opravdu drahé přístroje, její cena v roce 1999 na českém trhu činila zhruba 17 tisíc korun.

Ericsson A1018s

Rok 1999 má ve svém rodném listě i Ericsson A1018s, který platil ve své době za pomyslnou základní třídu. Jinými slovy šlo o telefon, který dokázal zpřístupnit mobil skoro každému, kdo o to stál. A to nejen cenou, ale i dostupností skrze předplacené sady našich operátorů. Na první pohled jde o velké zařízení s nezvykle dlouhou anténou, zde se Ericsson nic nesnažil skrývat. Majitelé si však pochvalovali poměrně velký grafický displej. Byly na něm i velké znaky, ideální kombinace pro osoby s horším zrakem.

Zajímavostí byly výměnné kryty, respektive čelní panel kolem displeje a tlačítek. Výrobce do základu připravil hned 6 různých odstínů a samotný proces výměny byl snadný a velice rychlý. Během pár vteřin jste tak mohli mít defacto zcela originální telefon. Výbava byla spíše strohá a kromě volání a SMS zpráv vám mobil nabídl třeba budík.

Jak už jsme naznačili, Ericsson A1018s byl telefonem, který mnozí jistě měli jako vůbec první vzhledem k ceně, která se v roce 1999 pohybovala kolem 6 tisíc korun.

Siemens S25

Úvodem jsme lákali na 7 mobilů a dostali jsme na konec, na který jsme si nechali něco opravdu speciálního. Konkrétně manažerský Siemens S25, který nabízel barevný displej. Ano, žádný černobílý s nějakým podsvícením, ale barevný panel, to vše v roce 1999.

Siemens S25

Abychom byli korektní, nešlo o barevný displej, jaký znáte z mobilních telefonů v posledních 20 letech. Displej dokázal zobrazit pouze 4 barvy, a to modrou, zelenou, červenou a černou. V praxi telefon barvy využíval pro text, kalendář či hry. Nechybělo třeba oblíbené hledání min, které vzniklo přímo ve spolupráci s Microsoftem, nebo 3D Labyrint. Siemens stejně jako Nokia koketoval s Wapem, nicméně zpočátku na jiném standardu, který na českém trhu nebylo možné využít.

Jelikož byl Siemens S25 zaměřen na náročné, design měl vcelku běžný a cena byla logicky vyšší, pohybovala se kolem 12 tisíc korun. Zmíněný barevný displej z něj však dělal svým způsobem speciální zařízení.

25 let

Čtvrtstoletí je v mobilním světě úctyhodná doba a zatímco většina telefonů upadne v zapomnění, některé se nám vryjí do paměti. Ať už jde o vzhled, zajímavou výbavu nebo prostý fakt, že jsme daný mobil měli dlouho, případně jako vůbec první ve svém životě.

Byl některý z výše vzpomínaných mobilů právě tím vaším prvním a jak na něj vzpomínáte? Nebo jste používali jinou legendu z minulého století?