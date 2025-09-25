Qualcomm vyhlašuje válku Intelu a AMD. Nové čipy X2 Elite chtějí být nejrychlejší

Qualcomm představil novou generaci procesorů pro počítače s Windows – Snapdragony X2 Elite a X2 Elite Extreme. Podle výrobce mají přinést dosud nevídaný výkon, efektivitu i posun v oblasti umělé inteligence. Qualcomm dokonce tvrdí, že jde o nejrychlejší a nejúspornější procesory pro Windows PC.
„Snapdragon X2 Elite posiluje naše vedoucí postavení v počítačovém průmyslu a přináší legendární skoky ve výkonu, zpracování AI a výdrži baterie,“ uvedl Kedar Kondap, senior viceprezident a generální manažer divize výpočetní techniky a gamingu ve společnosti Qualcomm Technologies, Inc. „Pokračujeme v posouvání hranic technologických inovací, představujeme průlomové produkty, které nastavují nové průmyslové standardy, a znovu definujeme, co je u PC možné.“
Novinky jsou vyráběny 3nm procesem a staví na třetí generaci architektury Oryon CPU. Výkonnější varianta X2 Elite Extreme nabídne až 18 jader s taktem až 5 GHz. Firma uvádí až o 75 % vyšší výkon CPU oproti konkurentům při stejné spotřebě energie – konkurencí mimochodem mají být především čipy Intel Core Ultra 9 a AMD Ryzen AI 9 HX.
Grafická část prošla rovněž zásadní proměnou. Nová architektura Adreno GPU má nabídnout až 2,3krát vyšší efektivitu na watt oproti minulé generaci. Díky dedikované vyrovnávací paměti s kapacitou 18 MB navíc Qualcomm slibuje také výrazné zlepšení herního výkonu.
Podobně jako loňské modely, i řada Snapdragon X2 staví na specializované jednotce NPU (Neural Processing Unit). Nově dosahuje výkonu až 80 TOPS, což z ní činí údajně nejrychlejší NPU pro notebooky na trhu. Oproti předchozí generaci přináší o 37 % vyšší výkon při spotřebě nižší o 16 %.
Qualcomm dokonce ilustruje zlepšení na konkrétních příkladech: úpravy fotografií ve Photoshopu mají být až o 28 % rychlejší oproti minulé generaci, exporty z Lightroomu se mají zrychlit o 43 % a vylepšení se dotknou i videoprodukce v Premiere Pro. Výrobce zároveň slibuje vícedenní výdrž baterie – nicméně už loňské modely reálně dosahovaly výdrže 14 až 18 hodin, což odpovídá dvěma pracovním dnům.
Jak dodává The Verge, na rozdíl od loňského představení Snapdragonu X Elite letos na notebooky s novými čipy ještě nějaký čas počkáme. První zařízení vybavená procesory Snapdragon X2 Elite a Elite Extreme totiž mají dorazit až v první polovině roku 2026.
