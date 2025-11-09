mobilenet.cz na sociálních sítích

Méně tepla, více efektivity. Qualcomm uvádí Quick Charge 5+

Marek Vacovský
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Qualcomm představil Quick Charge 5+, novou technologii rychlonabíjení s vyšší efektivitou a nižšími teplotami
  • Díky inteligentnímu řízení napětí a proudu nabízí konzistentní výkon a prodlužuje životnost baterie
  • Novinka je zpětně kompatibilní s předchozími generacemi a dorazí do příslušenství už koncem letošního roku

Když v roce 2020 debutovala technologie Quick Charge 5, stanovila nový standard – jako první komerční platforma totiž zvládla nabíjení výkonem přes 100 W a dostala zařízení z nuly na 50 % za pouhých pět minut. A nyní přichází Quick Charge 5+ , která jde ještě dál: přináší chladnější provoz, konzistentní výkon a inteligentnější hospodaření s energií.


Díky chytrému přizpůsobení napětí a proudu dokáže technologie minimalizovat vznik tepla, a umožňuje tak udržet konzistentně vysoký výkon nabíjení. Výsledkem je i menší tepelný stres, což prospívá dlouhodobému zdraví baterie.

Quick Charge 5+ také optimalizuje distribuci energie mezi systémem a baterií, takže zařízení nepřichází o výkon ani během nabíjení. Qualcomm navíc dodává, že inovativní přístup snižuje výrobní náklady příslušenství v průměru o dva dolary na zařízení a zároveň zvyšuje efektivitu oproti řešením, která spoléhají na vyšší napětí.

Zařízení/příslušenství QC 2.0 QC 3.0 QC 3+ QC 4 QC 4+ QC 5 QC 5+
Quick Charge 2.0 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
Quick Charge 3.0 ✔✔ ✔✔ ✔✔
Quick Charge 3+ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
Quick Charge 4 ✔✔ ✔✔ ✔✔
Quick Charge 4+ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
Quick Charge 5 ✔✔ ✔✔
Quick Charge 5+ ✔✔
USB-PD Devices ✔✔
iPhone 8 a novější ✔✔

*✔✔ = rychlé nabíjení, ✔ = nabíjení podle rychlosti příslušenství a ✖ = jen standardní nabíjení.

Novinka bude kompatibilní nejen s nejnovějšími zařízeními Snapdragon, jak by se dalo očekávat, ale spolupracovat bude i s konkurenčními platformami a je zpětně kompatibilní s předchozími generacemi Quick Charge (2.0, 3.0, 3.0+, 4.0, 4.0+, 5). Dobrou zprávou je i to, že do příslušenství by se měla technologie začít dostávat ještě letos.

