Méně tepla, více efektivity. Qualcomm uvádí Quick Charge 5+

Když v roce 2020 debutovala technologie Quick Charge 5, stanovila nový standard – jako první komerční platforma totiž zvládla nabíjení výkonem přes 100 W a dostala zařízení z nuly na 50 % za pouhých pět minut. A nyní přichází Quick Charge 5+ , která jde ještě dál: přináší chladnější provoz, konzistentní výkon a inteligentnější hospodaření s energií.
Díky chytrému přizpůsobení napětí a proudu dokáže technologie minimalizovat vznik tepla, a umožňuje tak udržet konzistentně vysoký výkon nabíjení. Výsledkem je i menší tepelný stres, což prospívá dlouhodobému zdraví baterie.
Quick Charge 5+ také optimalizuje distribuci energie mezi systémem a baterií, takže zařízení nepřichází o výkon ani během nabíjení. Qualcomm navíc dodává, že inovativní přístup snižuje výrobní náklady příslušenství v průměru o dva dolary na zařízení a zároveň zvyšuje efektivitu oproti řešením, která spoléhají na vyšší napětí.
|Zařízení/příslušenství
|QC 2.0
|QC 3.0
|QC 3+
|QC 4
|QC 4+
|QC 5
|QC 5+
|Quick Charge 2.0
|✔✔
|✔✔
|✔✔
|✖
|✖
|✖
|✔✔
|Quick Charge 3.0
|✔
|✔✔
|✔✔
|✖
|✖
|✖
|✔✔
|Quick Charge 3+
|✔
|✔
|✔✔
|✔✔
|✔✔
|✖
|✔✔
|Quick Charge 4
|✔
|✔
|✔
|✔✔
|✔✔
|✖
|✔✔
|Quick Charge 4+
|✔
|✔
|✔
|✔✔
|✔✔
|✔✔
|✔✔
|Quick Charge 5
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔✔
|✔✔
|Quick Charge 5+
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔✔
|USB-PD Devices
|✖
|✖
|✖
|✔
|✔
|✔
|✔✔
|iPhone 8 a novější
|✖
|✖
|✖
|✔
|✔
|✔
|✔✔
*✔✔ = rychlé nabíjení, ✔ = nabíjení podle rychlosti příslušenství a ✖ = jen standardní nabíjení.
Novinka bude kompatibilní nejen s nejnovějšími zařízeními Snapdragon, jak by se dalo očekávat, ale spolupracovat bude i s konkurenčními platformami a je zpětně kompatibilní s předchozími generacemi Quick Charge (2.0, 3.0, 3.0+, 4.0, 4.0+, 5). Dobrou zprávou je i to, že do příslušenství by se měla technologie začít dostávat ještě letos.