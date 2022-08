Procenta u stavu baterie: malé číslo, ale velký problém

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Čím větší hloupost, tím větší povyk. Tak by se dalo shrnout dění okolo jedné zdánlivě bezvýznamné novinky v iOS 16. Možnost, jak přesně zjistit zbývající stav baterie, ale vypovídá o mnohem hlubším problému...

Původně to vypadalo, že přidání procenta do stavu baterie u iPhonů se odbude jednou malou zprávou. Následovaly ale docela živé diskuze, jak mezi laickou, tak odbornou veřejností, jako by každý měl k problému co říci (včetně této glosy, samozřejmě). Otázka, proč Applu tak dlouho trvalo implementovat tak jednoduchou funkci, nemá totiž jednoduché vysvětlení. Ale to nejpravděpodobnější zní, že nejspíše ani sám nechtěl.

Upozornil tím na základní slabinu svých telefonů, kterou je výdrž na nabití. Toho v Applu samozřejmě dobře vědí, jinak by nepřicházeli s takovými systémy, jako je MagSafe a na něj navázaná powerbanka. I když se výdrž pomalu zlepšuje, zbývající energie v baterii iPhonu není něco, co byste si mohli dovolit neřešit. A číslo v ikoně baterie tento problém jenom zvýrazňuje.

Z vlastní zkušenosti mohu rozdělit mobilní spotřebiče na dvě skupiny. U první mě zbývající zásoba energie nijak nestresuje: u dieselového auta vím, že se zbývající polovinou nádrže dojedu prakticky kamkoli po republice a mezitím snadno natankuji. Hodinky vydrží měsíc, nebo den se zapnutou GPS. Jejich týdenní nabíjení je tak jen otázkou zvyku. Totéž s bezdrátovými sluchátky. Zatímco dříve musela na nabíječku po každém použití, dnes to stačí zhruba jednou za týden, kdy jejich dioda začne svítit oranžově namísto zelené.

Telefon, kterým je kvůli rozměrům stále Samsung Galaxy S10e, je ale úplně jiná písnička. Kombinace jeho 3 100mAh baterie s náročným hardwarem vás nutí neustále přemýšlet. Člověku tak neustále v hlavě běží početní úlohy následujícího typu: když mám 6 hodin po probuzení 35 % z baterie pryč, vydrží mi ještě dost na večerní párty? A co když se večírek protáhne přes půlnoc, budu mít ještě dost energie na provoz Lítačky? V běžných dnech se to dá vyřešit tak, že telefon neustále odpočívá na nabíjecí podložce. Ale tím se člověk nezbaví početních úloh, jako je tato: když puštěná navigace a přehrávání hudby spotřebuje 15 až 20 % z baterie, můžu si dovolit vyrazit na celodenní výlet bez powerbanky?

Tady je přesně vidět motivace, proč se Apple tolik snažil procentům baterie vyhnout. Moc si přál, aby jeho zařízení spadlo do první, bezproblémové kategorie. Že nebudete řešit procenta, počítat trojčlenky a vůbec se jakkoli stresovat. Jenže toho i přes značný pokrok zatím nedosáhl, a tak se snažil alespoň vyvolat to zdání. Na to jsou v Cupertinu opravdu dobří.

Nyní si Apple trochu naběhl, protože sledovat rychle padající čísla v ukazateli baterie může způsobit stejný stres, jako sledovat kurz Bitcoinu, který jste nakoupili, kolísající kurzy akcií nebo stoupající ceny paliv a energií. To je asi ten hlavní důvod, proč se funkce nevrátila do menších a starších iPhonů.