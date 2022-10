Apple vysvětluje, proč fingované autonehody vždy nespustí poplach

Fotografie: Clark Van Der Beken, unsplash.com

Jakmile se objeví nějaká zbrusu nová technologie, výrobce ji samozřejmě vychvaluje až do nebes. Zajímavější situace ale nastane, až se k přístroji dostanou první novináři a začnou vše pořádně testovat. Jednou z nových funkcí iPhonu 14 a jeho dalších variant je i vylepšená detekce autonehody. Ta by měla fungovat zcela automaticky. Když telefon podle informací z různých senzorů usoudí, že došlo k této nemilé události, automaticky kontaktuje záchranné složky, pakliže nereagujete na jeho výzvu.

Zatímco odvážnější recenzenti se pustí do rozebírání telefonů nebo záměrné snahy je poškodit testováním limitů odolnosti, toto už je větší výzva. Že by někdo úmyslně boural s autem? Ano, i na to došlo. Redaktorka z wsj.com si přizvala na pomoc profesionálního řidiče demoličního derby v Michiganu.

Do auta na derby byl umístěn iPhone 14, Google Pixel 5 a na zápěstí řidiče byly připevněny hodinky Apple Watch Ultra. Telefony iPhone 14 Pro Max a Pixel 6 byly umístěny do stojícího vraku, do kterého mělo být nabouráno. Test spočíval v tom, že vozidlo pro derby řízené profesionálním řidičem najelo do zaparkovaného auta a zjišťovalo se, která zařízení spustí detekci nárazu.

A výsledky? Jedním slovem smíšené. Po první srážce s vyřazeným Fordem hodinky skutečně detekovaly srážku. Oba Pixely a iPhone v nabouraném autě však nikoli. Po zvýšení rychlosti reagoval i Pixel v jedoucím autě. Ale telefony v tom nabouraném nespustily poplach za žádných okolností. Řešení je jednoduché. Aby byla funkce aktivována, musíte být v autě, které jede. Vyhodnocují se nejen senzory z akcelerometru a gyroskopu, ale i z mikrofonu (nehodu provází hlasitý zvuk) nebo dokonce tlakoměru (nafouknutí airbagů dočasně zvýší tlak v kabině). Z toho důvodu mělo druhé pokusné auto zavřená okna a před nárazem bylo nějakou dobu v pohybu. Ale ani to nepomohlo.

Novináři kontaktovali Apple s žádostí o vyjádření. Podle toho neměly telefony z nabouraného auta dostatek informací o tom, že by byly skutečně v autě: nebyly připojené k Bluetooth nebo CarPlay, neurazily dost velkou vzdálenost nebo nedosáhly dostatečné rychlosti. V běžném provozu by však měly zaznamenat náraz do stojícího vozidla. V takovém případě jsou záchranné složky kontaktovány do 30 sekund. Nicméně Apple otevřeně varuje, že jeho systém nemusí být schopen detekovat každou autonehodu, stejně tak Google.