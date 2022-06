Advokátka varuje, že nová funkce Applu je na míru šitá pro sexuální predátory

Fotografie: Apple

Apple na své poslední konference WWDC představil celou řadu nových a zajímavých funkcí pro celou plejádu svých operačních systémů. Velký ohlas vyvolala schopnost iOS 16 editovat nebo mazat již odeslané zprávy. Na první pohled to zní úžasně. Můžete tak snadno předejít trapasům, kdy se vám podaří nějaký nepříjemný překlep nebo když zprávu odešlete úplně někomu jinému. Jenže každá mince má dvě strany, na což se snaží v otevřeném dopise Applu upozornit texaská advokátka Michelle Simpson Tuegelová, která se specializuje na obhajování práv obětí sexuálního napadení a obtěžování.

Vadí jí zejména značná doba, po kterou je možné zprávy upravovat nebo mazat. To vystavuje oběti násilí dalšímu obtěžování a šikaně, protože pachatel bude využívat tyto nástroje k zasílání škodlivého obsahu s vědomím, že může zničit důkazy o svém protiprávním jednání. Během 15 minut může odesílatel zprávu upravit vícekrát. Není přitom možné spoléhat se na to, že oběti si v daném časovém rámci udělají screenshot těchto zpráv. Právnička si je dobře vědoma toho, že i další platformy pro zasílání zpráv nabízejí podobné schopnosti, tedy i možnosti zneužití. Jelikož je však iMessage výchozí platformou pro zasílání zpráv v iPhonu, tak tato služba hraje zásadní roli v tom, jak uživatelé komunikují. Podle ní je zcela obvyklé, že se pachatel sexuálního obtěžování v oběti snaží vyvolat dojem, že jí nikdo neuvěří, například kvůli rozdílnému sociálnímu postavení.

Otevřený dopis zároveň obsahuje řešení, jak tyto dopady alespoň částečně zmírnit. V první řadě by měla být zkrácena zbytečně dlouhá 15minutová lhůta pro možnou opravu zprávy. Pro člověka nezneužívajícího tuto funkci bohatě stačí méně, ideální by bylo, kdyby byla lhůta kratší, proměnlivá a neznámá pro koncového uživatele, který by tak nemohl počítat s možností zneužití. Uživatel by měl také možnost zapnout si funkci, která v jeho případě znemožní vzdálenou úpravu nebo mazání doručených zpráv, případně zavede viditelnou historii úprav.

Apple se paradoxně snažil ochranu zvýšit

Kritika přichází paradoxně i přestože se Apple snažil do systému přidat celou řadu ochranných funkcí pro osoby v tzv. toxických vztazích. Funkce Safety Check slouží k ochraně těch, kteří se stali obětí zneužití. V případě nebezpečí umožňuje uživatelům rychle vypnout přístup ostatním k jejich informacím v iPhonu.