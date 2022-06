Nesnášíte CAPTCHA? iOS 16 ji může vyřešit za vás

Fotografie: Apple

Setkal se s tím snad každý uživatel internetu. Než je vám dovoleno provést nějakou akci, protistrana se chce ujistit, že jste skutečný člověk a ne robot, který rozesílá spam. Obvykle to znamená přepisování zdeformovaného textu, hledání nejrůznějších objektů na fotografiích nebo dokonce řešení matematických problémů. Souhrnně se tyto praktiky nazývají „completely automated public Turing test to tell computers and humans apart“, tedy CAPTCHA.

Jak ukazuje video, které v rámci WWDC 2022 sdílel Apple s vývojáři, toto otravné prokazování lidské existence by mohlo být brzy minulostí. Tedy na vybraných stránkách a pro ty, kteří přejdou na nejnovější iOS. Apple zavádí funkci Automatické ověření, která na některých webových stránkách a v některých aplikacích CAPTCHA obchází. Společnost spolupracuje s Fastly a Cloudflare, dvěma největšími sítěmi pro doručování obsahu (CDN), aby ověřila, že jste to při návštěvě stránky skutečně vy. Tyto dvě služby podporují miliony webových stránek, takže tato funkce má obrovský potenciál pozitivně ovlivnit váš život.

Fungování automatického ověřování spočívá zjednodušeně v tom, že Apple prostřednictvím iCloudu ověří vaše zařízení a Apple ID, aby prokázal, že jste člověk. Poté předloží dané webové stránce soukromý přístupový token, který vám umožní přístup bez zobrazení CAPTCHA. Když je uživatel ověřen, je mu přidělen Private Access Token, čímž se obejde nutnost vyplnit kontrolní kód. Podle zpráv od betatesterů iOS 16 a iPadOS 16 je tato funkce ve výchozím stavu již zapnuta a funguje zcela automaticky.