Galaxy AI bude jednou tak chytrá, že za vás vyřeší nastavení telefonu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nasazení umělé inteligence je nejnovějším trendem v oblasti funkcionality moderních smartphonů, a Samsung má, podobně jako u ohebných telefonů, značnou konkurenční výhodu. V době představení Galaxy AI společně s řadou Galaxy S24 mnohé možná až zaskočilo, kolik pozornosti věnoval jihokorejský výrobce AI funkcím namísto hardwaru. Poslední měsíce však ukazují, že se jednalo o správnou sázku. V podstatě všichni výrobci se nyní snaží implementovat umělou inteligenci, ať už formou vlastních AI funkcí nebo alespoň nasazením Gemini od Googlu. V současnosti lze tak i na českém trhu využívat četné AI funkce u vybraných telefonů značek Samsung, Google, Xiaomi či Motorola. Apple v tomto ohledu sice disponuje svou Apple Intelligence, avšak v Evropě se nasazení prozatím nedočkáme z legislativních důvodů.

Kam se budou schopnosti Galaxy AI v mobilních telefonech vyvíjet, jsme se pak mohli zprostředkovaně dozvědět díky jihokorejskému serveru ETNews, na který odkazuje SamMobile.

Podle dostupných informací má Samsung v plánu své Galaxy AI funkce dále vylepšovat, a to docela zásadním způsobem. Jedním z cílů je totiž vytvořit mobilní AI natolik chytrou, že uživatel nebude muset nikdy navštívit sekci nastavení. Galaxy AI by se tak měla dostat na úroveň, kdy bude schopná z chování uživatele přesně predikovat, co je ideální nastavení zařízení, čímž tak odpadne nutnost manuálního nastavování či vyhledávání různých mnohdy skrytých položek v nastavení.

Jedná se o budoucí AI softwarovou strategii, která by měla zásadně proměnit uživatelský zážitek na Galaxy zařízeních s tzv. on-device AI. Minimálně se jedná o zajímavou vizi, která rozhodně není nedosažitelná, vyžaduje však předchozí zkušenosti Galaxy AI s konkrétním uživatelem, což by však Samsung možná mohl obejít nějakou formou dotazníku, který se spustí po zapnutí nového telefonu.