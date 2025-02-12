T-Mobile představuje novou verzi své Magenta AI. Přidává další nástroje

T-Mobile zásadně rozšiřuje možnosti své Magenta AI, která je integrována v aplikaci Můj T-Mobile a kterou měsíčně používá téměř 1,7 milionu zákazníků. Nová verze přináší nejen rozsáhlejší kreativní nástroje, ale i kompletně přepracovaný design, vyšší přístupnost a nové funkce pro práci se zpětnou vazbou.
Jednou z největších novinek je integrace editoru Picsart, který umožňuje zdarma upravovat pozadí fotografií a další obrazové prvky pomocí umělé inteligence. Kreativní uživatelé pak ocení také propojení s technologií ElevenLabs – přímo v aplikaci lze jednoduše vytvořit vlastní podcast. Stačí nahrát dokument, text nebo odkaz na článek a dva AI moderátoři následně vygenerují diskusi na dané téma. Výstup se uloží do integrované knihovny a lze jej kdykoliv znovu přehrát.
„Aplikaci Můj T-Mobile každý měsíc na svých telefonech spustí téměř 1,7 milionu našich zákazníků. Její nové AI funkce stejně jako vylepšený design zajistí lepší uživatelský zážitek a přístupnost za všech situací,“ uvedl Petar Babić, obchodní ředitel segmentu rezidentních zákazníků T-Mobile, a dodává „Pracujeme také s podněty od našich zákazníků, které nám pomáhají např. i plánovat modernizaci sítě a zlepšovat naše služby. Věříme, že zákazníci ocení i rychlý přístup k radám, jak řešit připojení například během plánovaných servisních prací.”
Přepracování se dočkaly i hlavní sekce aplikace. Úvodní obrazovka nyní nabízí jasný přehled o spotřebě dat, aktuální útratě a aktivních službách. Ty jsou nově rozdělené do přehledných záložek podle typu. Samostatnou záložku mají také partneři, jejichž AI nástroje jsou do aplikace integrovány.
Aplikace se posunula i v oblasti přístupnosti – zvětšilo se písmo, klikací plochy i celkové rozlišení tak, aby Můj T-Mobile splňoval požadavky EU na digitální přístupnost a byl snadno použitelný i pro uživatele se speciálními potřebami.
Novinkou je také možnost aktivně se podílet na zlepšování pokrytí. V sekci Podpora totiž mohou zákazníci označit konkrétní místo, kde by uvítali lepší mobilní signál. Aplikace následně zobrazí, zda je v dané lokalitě plánována modernizace v nejbližším období. Stejně tak lze snadno zjistit informace o probíhajících servisních pracích v okolí.