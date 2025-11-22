Na Android dorazil AI prohlížeč Comet od Perplexity. Co vše dokáže?

Firma Perplexity oznámila vydání prohlížeče Comet pro Android. Přináší přitom stejné schopnosti jako desktopová verze, což znamená například pokročilého AI asistenta, funkce pro aktivní práci s více záložkami, hlasové ovládání i možnost nechat AI provádět akce místo uživatele. Podle výrobce jde o první skutečně „AI-native mobilní prohlížeč“, který nepoužívá umělou inteligenci jako doplněk, ale jako hlavní způsob používání.
Jak dodávají kolegové z phonearena.com, zatímco Chrome nebo Edge přidávají funkce umělé inteligence spíše bokem, Comet je od základu navržený tak, aby se většina interakcí odehrávala právě skrze asistenta. Ten umí porozumět kontextu, pracovat se záložkami a dokonce provádět úkoly na pozadí – třeba najít nejvýhodnější letenky, zhodnotit produkty, připravit pracovní shrnutí nebo rovnou odeslat e-mail. Ve videu výše můžete vidět i to, jak jej lze využít například ke studiu.
Perplexity navíc zdůrazňuje, že vývoj mobilní verze neprobíhal jen jako předělávka desktopu. Comet pro Android je totiž přepracovaný tak, aby odpovídal tomu, jak lidé používají telefon. Comet pro Android každopádně přináší i funkce známé z aplikace Perplexity, jako je:
- Voice Mode – můžete se asistenta ptát a odkazovat se na obsah všech otevřených záložek
- Chat s kontextem napříč záložkami – asistent vidí, na čem pracujete, a může syntetizovat odpovědi z více zdrojů
- Chytré souhrny – mobilní Comet dokáže shrnout obsah napříč všemi otevřenými stránkami, nejen té aktivní
I ty, jež nevyužijí funkce umělé inteligence, pak zaujme vestavěný blokátor reklam, který Perplexity označuje za nejpokročilejší nativní adblock mezi prohlížeči. Mobilní prostředí díky tomu působí čistěji a prohlížení není narušováno vyskakovacími okny. Uživatel může samozřejmě vybrané weby přidat do výjimky, a tím přispět k jejich rozvoji skrze reklamní nástroje.
Jak se zdá podle prvních hodnocení v obchodě Google Play, Comet má velmi dobře nakročeno. Stáhlo jej už přes 500 tisíc lidí, kteří jej ohodnotili průměrným skórem 4,1 hvězd. Nakonec dodejme, že prohlížeč je zcela zdarma a není ani potřeba čekání na pozvánku, jak je u mnoha aplikací dnes populární.