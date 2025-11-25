Seznam pouští do světa Asistenta s umělou inteligencí

Společnost Seznam.cz představila nový konverzační nástroj Seznam Asistent, který má výrazně zjednodušit orientaci na českém internetu. Novinka staví na technologii Seznam AI, využívá interní ověřené zdroje a kombinuje je s moderními jazykovými modely. Cílem je nabídnout uživatelům rychlé a přesné odpovědi, které vycházejí z relevantních informací a českého prostředí.
Seznam Asistent se snaží porozumět způsobu, jakým Češi vyhledávají, rozhodují se nebo hledají zpravodajství a praktické informace. „Naším cílem je, aby Asistent ušetřil lidem čas, tedy aby uměl pochopit zadání, projít relevantní informace a dát jasnou souhrnnou odpověď i s citacemi zdrojů. V současné verzi pomůže tedy lidem rychle se zorientovat ve velkém množství informací a ve zpravodajství. Pracujeme na chytrém a pohodlném nakupování i na srovnávání produktů, propojení s obsahovými a oborovými službami. Asistent se tak stane přirozenou vstupní bránou k informacím na Seznamu,“ říká Radoslav Mikeš, Product Lead Seznam Asistenta.
Aktuálně je služba dostupná ve zkušebním provozu pro vybranou skupinu uživatelů – na domovské stránce Seznam.cz, na adrese asistent.seznam.cz, v trendujících výrazech a ve výsledcích vyhledávání. Nasazování probíhá postupně a během několika měsíců by měl být Asistent dostupný zdarma všem přihlášeným uživatelům. Plánuje se také jeho integrace do mobilní aplikace a specializovaných webů Seznamu.
Technologicky se přitom Asistent opírá o vlastní jazykový model Sellma a zatím také o komerční modely od OpenAI provozované v evropských datacentrech Microsoft Azure. Seznam však zdůrazňuje, že dlouhodobým cílem je provozovat službu výhradně na vlastních modelech a ve vlastních datových centrech.
Aby byla zajištěna stabilní kvalita služeb, zavádí Seznam i týdenní limity počtu dotazů na uživatelský účet. Majitelé služby Seznam bez reklam budou mít limit podstatně vyšší než běžní uživatelé.
Seznam přitom v posledních měsících rozšiřuje využití umělé inteligence napříč svými službami. Nedávno například představil chytré shrnutí e-mailů v Emailu.cz, které běží na jeho interním jazykovém modelu SeLLMa. Uživatelé si tak mohou nechat jedním kliknutím automaticky zkrátit dlouhé zprávy či celé konverzace a rychle zjistit, zda vyžadují okamžitou reakci. Stejná technologie se v e-mailu používá také pro návrhy předmětů zpráv.