Seznam pouští do světa Asistenta s umělou inteligencí

Marek Vacovský
Fotografie: Seznam.cz
  • Seznam.cz spouští konverzačního Seznam Asistenta, který kombinuje umělou inteligenci a interní ověřené zdroje
  • Novinka má Čechům nabídnout jasné odpovědi se zdroji a postupně i chytré nakupování či srovnávání produktů
  • Zkušební provoz běží pro omezenou skupinu uživatelů, plné zpřístupnění pro přihlášené účty plánuje Seznam během několika měsíců

Společnost Seznam.cz představila nový konverzační nástroj Seznam Asistent, který má výrazně zjednodušit orientaci na českém internetu. Novinka staví na technologii Seznam AI, využívá interní ověřené zdroje a kombinuje je s moderními jazykovými modely. Cílem je nabídnout uživatelům rychlé a přesné odpovědi, které vycházejí z relevantních informací a českého prostředí.

Seznam Asistent se snaží porozumět způsobu, jakým Češi vyhledávají, rozhodují se nebo hledají zpravodajství a praktické informace. „Naším cílem je, aby Asistent ušetřil lidem čas, tedy aby uměl pochopit zadání, projít relevantní informace a dát jasnou souhrnnou odpověď i s citacemi zdrojů. V současné verzi pomůže tedy lidem rychle se zorientovat ve velkém množství informací a ve zpravodajství. Pracujeme na chytrém a pohodlném nakupování i na srovnávání produktů, propojení s obsahovými a oborovými službami. Asistent se tak stane přirozenou vstupní bránou k informacím na Seznamu,“ říká Radoslav Mikeš, Product Lead Seznam Asistenta.

Aktuálně je služba dostupná ve zkušebním provozu pro vybranou skupinu uživatelů – na domovské stránce Seznam.cz, na adrese asistent.seznam.cz, v trendujících výrazech a ve výsledcích vyhledávání. Nasazování probíhá postupně a během několika měsíců by měl být Asistent dostupný zdarma všem přihlášeným uživatelům. Plánuje se také jeho integrace do mobilní aplikace a specializovaných webů Seznamu.

Technologicky se přitom Asistent opírá o vlastní jazykový model Sellma a zatím také o komerční modely od OpenAI provozované v evropských datacentrech Microsoft Azure. Seznam však zdůrazňuje, že dlouhodobým cílem je provozovat službu výhradně na vlastních modelech a ve vlastních datových centrech.

Aby byla zajištěna stabilní kvalita služeb, zavádí Seznam i týdenní limity počtu dotazů na uživatelský účet. Majitelé služby Seznam bez reklam budou mít limit podstatně vyšší než běžní uživatelé.

Seznam přitom v posledních měsících rozšiřuje využití umělé inteligence napříč svými službami. Nedávno například představil chytré shrnutí e-mailů v Emailu.cz, které běží na jeho interním jazykovém modelu SeLLMa. Uživatelé si tak mohou nechat jedním kliknutím automaticky zkrátit dlouhé zprávy či celé konverzace a rychle zjistit, zda vyžadují okamžitou reakci. Stejná technologie se v e-mailu používá také pro návrhy předmětů zpráv.

