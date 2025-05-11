Podle utajených zpráv bude nová Siri jen převlečené Gemini

Když se hlasová asistenta Siri poprvé objevila v telefonech a zařízení od Applu udělala docela dojem – každý si například vzpomene na zprávy o tom, jak uvězněný člověk přivolal pomoc pouze pomocí hlasového pokynu. Jenže od té doby její schopnosti stagnují, zatímco došlo k doslova explozi schopností umělé inteligence založené na velkých jazykových modelech, což je oblast, kde Applu i přes velkolepé plány stále více ujíždí vlak.
Jak z toho ven? Než bude Apple Intelligence v takovém stavu, aby dostála vysokým nárokům společnosti (pakliže vůbec někdy), sáhne Apple po službách konkurence. Už v létě se objevily první informace o tom, že Apple oslovuje velké hráče v tomto odvětví s žádostí o vybudování modelu, který by sloužil jako základ pro „novou a chytřejší Siri“. A nyní Bloomberg (bloomberg.com) přichází se zákulisními informacemi o tom, jak toto výběrové řízení dopadlo.
Jako nejlepší model vyhodnotil Claude od Anthropicu, ten ale nakonec nasazen nebude. Přednost dostal dobře znými Gemini od Googlu. Vzhledem k existujícím vztahům mezi oběma společnostmi (Google platí Apple za to, že je výchozí vyhledávač na jeho zařízeních) by to pro Google mělo větší finanční smysl. Lze tedy předpokládat, že by Google Apple za tuto službu platil méně a zároveň mu poskytl přístup ke svým modelům.
Pro uživatele je však podstatnější, že tato změna by měla nastat poměrně rychle. Nová Siri by měla být součástí aktualizace na iOS 26.4 a protože Gemini na Androidu bez problémů ovládá češtinu, měly by to konečně zvládnou i telefony od Applu.