Testujeme Honor Magic7 Pro: v hlavní roli fotovýbava a AI kouzla, ale co ta baterie?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Ačkoliv jsme se dočkali představení vlajkového modelu Honor Magic7 Pro už v loňském roce, teprve 15. ledna proběhla regulérní evropská premiéra. Novinku pro vás již nějakou chvíli testujeme, a protože se jedná o aktuálně nejlépe vybavený smartphone (klasické konstrukce) společnosti Honor, můžete se těšit na spoustu zajímavého obsahu, ať už fotoduelů, či zkušeností z poměrně náročného testování ve Slovinsku. Jaké jsou první dojmy z novinky, kterou si Honor cení na nemalých 31 990 Kč?

Unboxing netřeba

Rozbalování neboli unboxing pozbývá u většiny moderních smartphonů smyslu a Honor Magic7 Pro v tomto ohledu není žádnou výjimkou. V environmentálně útlé krabičce totiž nově najdeme skutečně už jen samotný smartphone bez pouzdra a kabel. Ten je naštěstí moderní, tj. USB-C/USB-C, což ocení nejen majitelé novějších automobilů, kde už USB-A konektor často schází.

Dokonalá rovnováha mezi čtvercem a kruhem

Během prezentace novinky ve slovinském Bledu jsme se o ní dozvěděli vše důležité, tedy o tom, jak je Magic7 Pro odolný díky ochraně IP68/IP69, a také mnoho informací o samotném designu. Na vzhled si může každý udělat názor sám. Testované světlé provedení je v každém případě líbivější než tmavá (konzervativnější) verze, na druhou stranu je patrné, že Honor hraje na jistotu a zůstává u osvědčeného designu, který vypadá hezky a nikoho neurazí. Do žádných designových experimentů se tedy nepouští, což je možná na druhou stranu trochu škoda.

V každém případě nás během prezentace zaujala fráze „dokonalá rovnováha mezi čtvercem a kruhem“, což je odkaz na fotomodul novinky. Schválně nám do komentářů napište, jak se vám fotomodul líbí. My jen poznamenáme, že je například oproti nedávno testovanému Vivu X200 Pro o něco menší, a pokud budete psát na telefonu položeném na rovné ploše, neměl by se smartphone viklat. Pokud jde o odolnost, mohli jsme vidět novinku naživo testovat v myčce nádobí, což je snad ten skutečný důvod, proč výrobci začínají nasazovat IP69. Pokud tedy chcete váš Magic7 Pro nekonvenčně dezinfikovat tímto způsobem, měl by to ustát.

V rámci krátkého testování pak můžeme pochválit velmi kvalitní OLED displej a ultrazvukovou čtečku otisků prstů, která funguje příkladně. Potěší také doplňková možnost 3D rozpoznávání obličeje. V horách, kdy budete mít zřejmě nasazené rukavice, se jedná o velmi praktickou funkci, neboť můžete telefon odemknout velmi rychle a pohodlně. Stejně tak je zřejmé, že po výkonové stránce vše obstará Snapdragon 8 Elite.

Kapacita baterie a AI vychytávky

Naopak mírné zklamání přichází v oblasti baterie s kapacitou 5 270 mAh. Výrobce se sice přímo v rozhraní telefonu chlubí tím, že používá 3. generaci křemíkovo-uhlíkové baterie s podporovaným nabíjecím výkonem 100 W drátově a 80 W bezdrátově, avšak na domácím (čínském) trhu nabízí identický model s baterií, jejíž kapacita činí výrazně větších 5 850 mAh. Nižší kapacita pak vyvolává rozpaky i kvůli tomu, že levnější Magic7 Lite, který zde rovněž testujeme, si zachovává i na evropském trhu špičkovou kapacitu 6 600 mAh a už zmiňované Vivo X200 Pro má rovněž identickou kapacitu jako v Číně, tj. 6 000 mAh.

Honor se vám však pokusí vše vynahradit skrze AI kouzla. Během prezentace jsme si vyzkoušeli velmi dobře fungující přepis (čeština však alespoň zatím není podporována), překlad i sumarizaci v poznámkové aplikaci. AI je však (v případě odsouhlasení všech nastavení) hodně výrazná také během pořizování snímků. V případě pořizování portrétů nebo fotografií s vyšší úrovní přiblížení (více než 30×) tak můžete vidět, jak telefon ihned po pořízení pomocí AI snímek vylepšuje. K tomuto účelu musí být neustále připojen k internetu. V galerii si poté můžete prohlédnout výsledek bez a s aplikací AI, kdy s pomocí AI dokáže snímky mnohdy vcelku výrazně vylepšit, v některých případech z nich však udělá spíše omalovánku. Záleží tedy na konkrétní scéně a tom, jak ji smartphone vyhodnotí.

V každém případě se už brzy můžete těšit na podrobný fotočlánek se záběry přímo ze Slovinska, ale také zhodnocení výdrže baterie. Telefon totiž otestujeme na celodenním pobytu v horách, kdy ráno začínáme s plně nabitou baterií, a uvidíme, jaký bude výsledek večer. Souběžně s tím testujeme také Magic7 Lite, na který se rovněž zaměříme.