E-mail od Seznamu díky vlastní AI posílá do akce vychytávku, kterou si oblíbíte

Seznam.cz se na blog.seznam.cz pochlubil s tím, že přichází s praktickou novinkou pro uživatele své e-mailové schránky. Díky vlastnímu jazykovému modelu SeLLMa, který firma vyvíjí již dva roky, je totiž nyní možné automaticky sumarizovat obsah jednotlivých zpráv i celých konverzací.
Použití nové funkce je velmi jednoduché – stačí kliknout na „Shrnout e-mail“ a okamžitě získáte stručné a přehledné shrnutí. To vám umožní rychle zjistit, o čem e-mail je, jak je důležitý a zda si zaslouží vaši okamžitou pozornost.
Funkci automatického shrnutí e-mailů ocení v praxi zejména ti, kteří denně pracují s velkým množstvím zpráv. Umožní totiž efektivně třídit poštu, rychle reagovat na důležité zprávy a šetřit čas, který byste jinak strávili čtením dlouhých e-mailů. V současné době je nová funkce dostupná pro desktopovou verzi Emailu.
Připomeňme, že Seznam už AI ve své e-mailové službě používá například k vymýšlení předmětů zpráv. Model SeLLMa dokáže uživatelům automaticky navrhnout předmět e-mailu, pokud zpráva obsahuje alespoň deset slov.
Vše přitom běží na serverech Seznamu v Česku, bez předávání dat třetím stranám. „Jazykový model nijak do obsahu e-mailů nezasahuje, nic neukládá, ani se na datech uživatelů neučí a dále je nevyužívá,“ vysvětluje Diana Hlaváčová. AI se přitom spustí pouze tehdy, když ji uživatel aktivuje, a funguje čistě jako asistent – nikdy sama nerozhoduje, které zprávy jsou důležitější, ani neodesílá či netřídí poštu bez vědomí uživatele. „Naším cílem je mít plnou kontrolu nad modelem, který běží na našich serverech, a zajistit, že uživatelská data zůstanou uvnitř firmy,“ uvedla už v minulosti na Seznam Meetupu Diana Hlaváčová, jež má v Seznamu produktově na starost právě vývoj interního jazykového modelu – SeLLMy.
Už z minulosti také víme, že Seznam.cz plánuje další rozšíření AI ve své e-mailové službě. V přípravě jsou například překlady zpráv z cizích jazyků nebo pokročilá jazyková korektura s důrazem na češtinu. Používáte stávající funkce umělé inteligence v e-mailu od Seznamu? Nebo byste ocenili jiné? Budeme rádi, když se s námi o vaše názory podělíte v diskuzi pod článkem.
