Ke zpoplatnění Galaxy AI dojde nečekaně brzy. Potvrdil to vicepředseda společnosti

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Masový nástup mobilní umělé inteligence, který byl víceméně hlavní technologickou inovací uplynulého roku, bude samozřejmě pokračovat i nadále v podobě vylepšování schopností a přidávání různých AI funkcí. Nelze přitom donekonečna očekávat, že mobilní AI funkce zůstanou zdarma, a to i s přihlédnutím k tomu, že například vylepšené Gemini Advanced či ChatGPT Plus/Pro již stojí v řádu stovek až tisíců korun měsíčně. Samsung přitom, jakožto jeden z inovátorů v této oblasti, který ve velkém stylu uvedl Galaxy AI již před rokem během uvedení vlajkové řady Galaxy S24, načrtl budoucí plány, co se monetizace Galaxy AI týče.

Již dříve jsme vás informovali o tom, že ačkoliv Samsung nikdy neuvedl konkrétní informaci o ceně funkcí Galaxy AI v budoucnu, od začátku informoval o tom, že Galaxy AI se může stát placeným od roku 2026. Konkrétně minimálně některé funkce Galaxy AI. To, že firma hodlá nabízet funkce Galaxy AI bezplatně minimálně do konce roku 2025, nám ostatně potvrdil ve speciálním díle pořadu mobilecast i sám Petr Holý, produktový manažer se specializací na smartphony. Vzhledem k turbulentnímu prostředí okolo umělé inteligence, především pak překotnému vývoji, jsme vás tak informovali, že je možné, že od roku 2026 si za využívání funkcí Galaxy AI zaplatíme. Ovšem nejnovější zprávy mluví o nenadálé změně plánů.

Podle vicepředsedy společnosti Samsung, který měl na veletrhu CES 2025 projev, dorazí placená podoba Galaxy AI již v příštím měsíci. Zároveň prozradil, kdy bude dostupný AI robot Ballie:

„Od příštího měsíce budeme službu předplatného aplikovat u chytrých telefonů Galaxy. Ballie bude nejprve představen v Koreji a USA a v Koreji jej plánujeme dodávat ve formě předplatného,“ uvedl v rámci svého projevu na CES 2025, Han Jong-hee.

Na co bychom se tedy měli připravit? Hned na začátek je vhodné zmínit, že prozatím vůbec není jasné, na jaké funkce Galaxy AI se má předplatné vztahovat. Samsung je známý úzkou spoluprací s Googlem, a tak je například možné, že na své telefony dostane placenou verzi Gemini, s níž se má pojit i měsíční poplatek za její používání. Pochopitelně se však může jednat o jiné AI funkce, které hodlá Samsung zpoplatnit. Zároveň se dle našeho názoru nedočkáme zpoplatnění skutečně základních AI vychytávek, jako jsou například úpravy obrázků či shrnutí textu apod. Do komentářů nám schválně můžete napsat, za co byste byli ochotní si připlatit a jakou částku byste byli ochotní tolerovat v rámci používání služeb Galaxy AI.