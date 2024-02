Proč se automobilky hrnou do výroby vlastního smartphonu (a naopak)?

Fotografie: Xiaomi

Technologický svět prochází turbulentní změnou a nejedná se pouze o tolik diskutované využití umělé inteligence, ale také o průnik na první pohled velmi vzdálených oborů. Příkladem budiž automobilový průmysl a segment mobilních telefonů, jež mají v poslední době mnohem více společného, než by se mohlo na první pohled zdát.

Něco, co bychom ještě před pár lety považovali za nemyslitelné, se v poslední době stalo realitou a oblíbené tvrzení, že moderní automobily (především elektromobily) jsou jen „počítače na kolech“, díky tomu dostává zcela nový rozměr. Průnik automobilového odvětví a segmentu mobilních telefonů je přitom v mnoha ohledech naprosto logický, i když si na něj teprve zvykáme a může se zdát zvláštní. Proč se v poslední době výrobci smartphonů stále častěji pouštějí do vývoje a produkce vlastních automobilů a naopak automobilky do segmentu smartphonů?

Zmenšující se bariéry

Podobně jako u smartphonů, i v automobilovém průmyslu již dlouhou dobu platí, že si automobilka nemusí vyrábět velké množství komponent, které ve svém vozidle použije. S nástupem elektromobility, kdy se počet součástek (především těch mechanických) extrémně snížil, platí, že kruciální komponenty, jako je třeba úložiště energie (baterii), si automobilka často nechává kompletně vyrobit a dodávat jako hotový produkt. Ve své podstatě se tak jedná o stejnou či velmi podobnou situaci, jako když si například Apple nechává vyrábět baterie u některé z jihokoreských společností, stejně jako třeba obrazovky.

Míra vlastního know-how, které jde do výsledného produktu, se pochopitelně může výrazně lišit značka od značky, ale je zřejmé, že je v zájmu samotného výrobce dané komponenty, aby dodával produkt odpovídající kvality, tudíž ani s tímto „základním“ provedením zpravidla nešlápne objednatel vedle. Bariéry pro vstup do jednoho či druhého odvětví, ať už jde o výrobu elektromobilů či mobilů, tak nejsou tak vysoké, jako tomu bylo kdysi a jako tomu stále částečně může být u klasických spalovacích vozidel, ačkoliv pochopitelně i zde dochází k vývoji a výrobě mnoha komponent externě s „dohledem“ automobilky.

Rostoucí důležitost softwaru

Dalším důvodem, proč je propojení automobilového a smartphonové světa vcelku logické, je velmi důležitá a neustále rostoucí role softwaru. Moderní automobily mají zpravidla pokročilý infotainment, který skutečně vystihuje tento termín, tedy kombinaci informačních a zábavních prvků, jež jsou pro řidiče a posádku vozu relevantní. S moderními automobily značky Tesla si tak například není problém spustit na zadní obrazovce streamovací platformu Netflix a spárovat si zadní displej s bezdrátovými sluchátky. Děti tak mají o zábavu postaráno, zatímco řidič může dál poslouchat svůj oblíbený podcast a standardně používat infotainment na přední obrazovce.

Klíčovou roli v rámci uživatelského zážitku hraje rovněž ekosystém.

Zákazníci jsou také mnohem náročnější, co se týče schopností moderních automobilů. Kladou tak požadavky nejen na funkce a propojitelnost vozu s telefonem, což je pro pochopení důvodů, proč dochází k průniku těchto dvou oborů, rovněž klíčové, ale také na celkovou optimalizaci softwaru. V neposlední řadě jsme u moderních automobilů svědky, stejně jako již je tomu dlouhou dobu u smartphonů, větší oblíbenosti bezdrátových aktualizací. Na straně jedné to umožňuje vozy dále vylepšovat bez nutnosti kvůli aktualizaci firmwaru navštěvovat servis, na straně druhé to výrobcům rovněž umožňuje vypustit ne vždy zcela odladěné verze softwaru, u nichž obratem přislíbí nápravu, což ale rozhodně nepotěší zákazníky. Paralel mezi smartphony a moderními automobily tak najdeme skutečně mnoho.

Nejen společnosti, jako je Apple či Samsung, přitom dobře vědí, že klíčovou roli v rámci uživatelského zážitku hraje rovněž ekosystém. Ten může přinést mnohé výhody uživateli a zároveň je výhodný i pro výrobce. Také ale může při správném nastavení svým způsobem „uzamknout“ uživatele v rámci daného ekosystému a odchod z něj mu (extrémně) znepříjemnit. Za příklad značky, která má svůj vlastní elektromobil i nepřeberné množství smartphonů, na kterých se proslavila a vyrostla, je Xiaomi. Ta relativně nedávno uvedla systém HyperOS, který najdeme v mnoha produktech včetně automobilů. Další značkou s podobným přístupem je čínský Huawei s HarmonyOS, jenž má rovněž elektromobily s tímto systémem a pochopitelně i široké množství smartphonů, tabletů, wearables a další elektroniky.

(Elektro)mobilní budoucnost klepe na dveře

Kromě zmíněného Xiaomi či Huawei není žádným tajemstvím, že na elektromobilu pracuje již několik let také Apple, který by, ačkoliv již nebude první „mobilní“ značkou (iPhony jsou navzdory řadě dalších produktů pro Apple stále klíčové), mohl být výrazným hybatelem v tomto trendu. Mezitím se dočkáme různých smartphonů (i když třeba jen brandovaných), například novinky Polestar Phone, či konceptů, které se mohou, ale nemusí proměnit v realitu. Za zmínku stojí například Afeela od Sony ve spolupráci s Hondou, což je stylový elektromobil s PlayStationem 5 uvnitř.