HarmonyOS staví do popředí konektivitu, s telefonem vám propojí klidně i troubu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Proprietární operační systém HarmonyOS známe především jako „řešení“ amerických sankcí uvalených na čínského výrobce během administrativy bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Huawei však ani zdaleka nevnímá HarmonyOS pouze jako systém, který má zastoupit novým smartphonům Huawei zapovězený Android. HarmonyOS má mnohem větší ambice a mimo jiné si klade za cíl chytře propojit co největší množství elektroniky okolo nás, včetně typicky nekompatibilních domácích spotřebičů, jako je například trouba. Jaké jsou naše dojmy z prezentace možností nového operačního systému HarmonyOS 2 (který by mělo v současnosti využívat již přes 100 milionů uživatelů), na kterou jsme se zajeli podívat do polské Harmony OS Experince Lab?

Pohodlí uživatele na prvním místě

Jedním z dílčích cílů HarmonyOS je (podobně jako asi každého operačního systému) přinést uživateli co nejpříjemnější zážitek z používání. K tomu mají dopomoci například praktické zkratky pro nejrůznější funkce. Podobně jako v iOS se tak mění zobrazení (virtuálních) tlačítek a prvků posunutím prstu od pravého nebo levého horního okraje displeje. Například po provedení gesta svajpnutí z pravého spodního rohu diagonálně nahoru zase vyvoláte nové centrum služeb.

Funkcí, o které se v kontextu vychytávek systému HarmonyOS hodně diskutuje, je tzv. „Super Device“. Ta má umožnit pomocí jednoho hlavního zařízení (smartphonu) ovládat další produkty (například chytré televize, sluchátka, tablety). Na důležitou roli smartphonu odkazuje i výrobcem často používaná formule „1 + 8 + N“, kde právě číslo jedna zastupuje chytrý telefon. SuperDevice, který má být v budoucnu oficiálně přejmenovaný na „Super Device+“, funguje prozatím na tabletech, televizi, smartphonech a sluchátkách, ale postupem času by měl umožnit zprostředkovat vzájemnou komunikaci s dalšími spotřebiči v domácnosti. Naopak propojení s chytrými hodinkami, třeba Huawei Watch 3 Pro, v tuto chvíli zatím není možné, ačkoliv mají i tyto hodinky HarmonyOS 2.0.

Telefon jako dálkové ovládání trouby

V rámci interního testování Harmony OS Experince Lab jsme měli příležitost vidět v praxi dálkové ovládání trouby (čínského výrobce Midea). Nejprve proběhlo spárování s troubou pomocí přiložení telefonu k víku trouby. Chvíli na to se na displeji telefonu objevilo rozhraní s velmi podrobnými možnostmi nastavení pečících programů, teploty, časovače, druhu ohřevu apod. V rámci tohoto prostředí jsme dokonce mohli zahlédnout seznam receptů, ze kterých je možno si vybrat a za předpokladu, že je v troubě daný pokrm/ingredience, je začne trouba péct tak, aby byl výsledek stejný jako na obrázku z receptu.

Do trouby stačí vložit pokrm/ingredience, zbytek vyřídíte přes váš chytrý telefon

Stejně tak jsme byli svědky demonstrace možnosti v rámci HarmonyOS velmi jednoduše měnit zdroj obrazu z fotoaparátu telefonu, vyjíždějící kamerky televizoru Huawei, ale také výrobce akčních kamerek (konkrétně modelu s označením Ghost Drift 4K+). Za předpokladu, že disponujete kompatibilními produkty, které byly v době psaní těchto dojmů dostupné pouze na čínském trhu, máte relativně spoustu možností ovládání chytré elektroniky na dálku skrze váš smartphone, podobně jako například v případě iPhonu a produktů kompatibilních s Apple HomeKit.

Dostupnost HarmonyOS pro telefony na našem trhu zatím nemá žádné konkrétní datum.

Dozvěděli jsme se také, že integrace HarmonyOS do produktů výrobce, jako je Midea (tedy domácích spotřebičů), trvá zhruba 6 až 9 měsíců. Ačkoliv nebyl zástupce Huawei konkrétní, uvedl, že čínská společnost momentálně vyjednává i s výrobci spotřebičů do domácnosti na dalších (mimočínských) trzích. V budoucnu se tak snad dočkáme kompatibility se spotřebiči běžně dostupnými u nás.

Telefon a notebook, notebook a tablet

V rámci prohlídky nechyběla ani demonstrace propojení telefonu s notebookem Huawei, kdy je možné nejen dostávat notifikace z telefonu na počítač (a reagovat na ně), ale také mít dostupné úložiště smartphonu v sekci „Tento počítač“ jako samostatný disk. Praktická funkce, pokud z telefonu často extrahujete fotografie či videa.

Propojení notebooku a tabletu MatePad zase umožňuje použít displej tabletu jako druhou obrazovku. Uživatel si tak může notebook a tablet postavit vedle sebe a mezi jednotlivými obrazovkami přetahovat okna.

Pravda o HarmonyOS. Skutečně se jedná jen o převlečený Android?

Na závěr prohlídky laboratoře padlo na zástupce Huawei také několik zajímavých dotazů. Dozvěděli jsme se tak například, že dostupnost HarmonyOS pro telefony na našem trhu zatím nemá žádné konkrétní datum. Výrobce údajně každých několik měsíců analyzuje, kdy by měl HarmonyOS pro smartphony nabídnout i mimočínským uživatelům a vyčkává na vhodnou příležitost.

Stejně tak se zástupce Huawei vyjádřil k dřívějšímu článku arstechnica.com, podle kterého je HarmonyOS jen převlečený Android. Redaktoři tohoto serveru údajně dostali přístup jen k velmi malé části kódu, a jelikož HarmonyOS využívá multikernelový design, část, kterou analyzovali, byla v podstatě Linux (na kterém je postaven i Android). HarmonyOS je open-source systém, který má podle zástupce Huawei možnost kdokoliv zkontrolovat a ujistit se, že se o pouhou kopii Androidu nejedná.

Komentář autora

Prohlídka prostor Harmony OS Experince Lab a jednotlivých ukázek propojení vypovídá o velkých plánech Huawei s proprietárním operačním systémem, na kterém jsou podle mého názoru nejzajímavější právě možnosti konektivity napříč různými zařízeními. Zároveň se však stále jeví HarmonyOS a s ním spojené vychytávky tak trochu jako „hudba budoucnosti“ a dosažení plného potenciálu tohoto systému se (minimálně v našich končinách) hned tak nedočkáme. Takřka veškeré prezentované spotřebiče ve speciální laboratoři (ať už trouba, akční kamerka nebo televizor) byly dovezeny z Číny, na což koneckonců poukázal i zástupce Huawei a na našem (a evidentně ani polském trhu) nejsou běžně dostupné. Na druhou stranu věřím, a to i se zohledněním neustále se rozšiřujícího obsahu ve virtuálním obchodu AppGallery, že právě Huawei má jako jeden z mála výrobců potenciál přetavit svou vizi v realitu a v polské „laboratoři“ demonstrovaných vychytávek se jednou dočkáme i v pohodlí našich domácností. Prozatím je však potřeba se obrnit trpělivostí.