Ach ne, závody o co nejtenčí zařízení jsou zase zpátky. Trpět budeme všichni

Fotografie: Apple

Čím déle se věnuji psaní o mobilních telefonech, tím více mám pocit, jako bych pracoval pro módní časopis. Někdo, obvykle Apple, vyhlásí nějaký trend, který se v následujícím roce až dvou všichni snaží dohnat nebo předehnat. Nyní je to ke škodě všech tloušťka nejrůznějších elektronických zařízení.

Všechno začalo poměrně agresivní zmínkou při představování nových iPadů. Reklama s lisem ničícím kulturní artefakty se sice nechvalně proslavila z jiného důvodu, nicméně hlavní poselství se jí podařilo předat: nový špičkový tablet od Applu má tloušťku pouhých 5,1 mm.

Fascinuje mě ono uvádění rozměru s přesností na desetiny milimetru. Pro srovnání, 0,1 mm je zhruba tloušťka jednoho nebo dvou lidských vlasů. A to ještě není nic proti tomu, jak důkladní bývají mnozí jiní výrobci, kterým obvykle vyjdou fascinující rozměry jako 6,99 mm. Při takové vysoké přesnosti měření by se měla nejspíš uvádět i teplota, při jaké teplotě onen údaj platí, protože existuje něco jako tepelná roztažnost.

Ale žerty stranou, smutné je, že toto není nijak originální, první podobnou vlnu pamatuji zhruba před deseti lety, kdy začaly obrazovky růst co do plochy, a tak se výrobci snažili kompenzovat alespoň třetí rozměr. Co si pamatuji, závody skončily právě někde kolem 5 milimetrů, kdy vznikla spousta nepraktických modelů s mizernou ergonomií a výdrží baterie, ale hlavně že pokořily rekordy o nějakou tu setinku. Pak ale přišla tzv. „bendgate“, kdy už Apple zřejmě našel konstrukční limity.

Přesně o dekádu později si je ale tento výrobce mnohem jistější a už teď nadšeně plánuje, jak prakticky všechna jeho zařízení projdou drastickou redukční dietou. Jejich pevnost možná vyřeší nové materiály nebo postupy, ale těžko říct, jestli totéž bude platit i o výdrži na jedno nabití. A nejvíce fascinující na tom celém je, že takto tenké zařízení uvidíte pouze vystavené v prodejně a pak doma po rozbalení krabičky, protože ho okamžitě dáte do nějakého ochranného pouzdra.

Takových podobných „módních vln“ bychom našli celou řadu. Pamatujete například na pokusy nacpat 4K displeje a lepší do mobilů? Nebo neustále zvětšující se obrazovky a souboj o každý mikrometr v tloušťce jejich rámečků? Závody v rychlosti čtečky otisků prstů nebo v počtu fotoaparátů a jejich megapixelů? Jak vidno, žádné taková rekordní vlastnost vám v praktickém životě radost moc neudělá, na rozdíl od přístroje, jehož parametry jsou vyvážené a v souladu. Jenže něco takového se těžce postihuje, ale rekordní milimetry ano. Proto o nich budeme další rok nebo dva slýchat častěji, než bychom všichni chtěli.