Zkusili jsme HyperOS 1.0 na Xiaomi 13T. Jak vypadá a co se změnilo?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Kapitola jménem MIUI je pro Xiaomi uzavřenou záležitostí a od roku 2024 bude v jeho telefonech systém/nadstavba HyperOS. Oproti původním plánům výrobce dochází k oficiálnímu šíření aktualizace již nyní v prosinci, objevila se například na redakčním Xiaomi 13T.

Samotná aktualizace vám bude formou OTA nabídnuta automaticky, ale můžete ji samozřejmě ručně zkontrolovat skrze Nastavení a hned první položku O telefonu. V našem případě byl telefon na Androidu 13 a nadstavbě MIUI 14.0.11. Nabídnuta byla aktualizace na HyperOS 1.0.2.0. Aktualizace má 5,3 GB, což je hodně, a i s instalací trvá zhruba 15 minut, z části se to samozřejmě odvíjí od rychlosti vašeho připojení.

Než se podíváme na samotný systém, je důležité zmínit, že ačkoliv dochází k přejmenování z MIUI na HyperOS, bude celý systém stále v českém jazyce. Stejně tak je nutné říci, že není HyperOS jako HyperOS. Zatímco v Číně jde o regulérní operační systém, v Evropě pouze o nadstavbu nad Androidem. Znamená to například nadále přístup k Obchodu Play a ke všem Google službám. Doplňme, že bezpečnostní záplaty jsou platné k listopadu 2023.

Příchod aktualizace z MIUI 14 na HyperOS 1.0

Samotný systém HyperOS možná na telefonu ani nepoznáte. Nejsme totiž daleko od pravdy, když řekneme, že se v podstatě vůbec nic nezměnilo. Po aktualizaci telefon nabíhá svižně, ujistí vás, že je v něm stále Android a první vás do očí trkne změna tapety. Až později zjistíte, že to bylo vlastně to nejvýznamnější, co se událo. Rozestavení ikonek ani jejich design nedoznal změn. Až na nepatrné nuance je stejný i font textu. Nijak se nezměnila lištu notifikace ani lišta rychlých zástupců. Beze změny je i nastavení, včetně sestavení jednotlivých položek. Xiaomi neproměnilo ani vzhled klávesnice, případně Galerie.

Za zmínku však přeci jen minimálně jedna věc stojí. Tou je úprava odemykací obrazovky, která je nebývale bohatá. Samozřejmě si můžete zvolit tapetu, ale dále upravovat styl i barvu písma. Kromě času si můžete přidat i stav počasí, poznámku a další prvky. Lze tak říci, že personalizace odmekyací obrazovky je příkladná.

Po aktualizaci telefon funguje subjektivně stejně dobře jako před ní. Že jste získali nadstavbu HyperOS poznáte vlastně jen v hlubším nastavení, kde je nadstavba zmíněna. Zdá se tak, že se Xiaomi alespoň zpočátku nechtělo pouštět do velkých proměn a vsadilo, alespoň u uživatelů z Evropy, na pouze decentní proměnu bez výraznějších změn. Uvidíme, jak se HyperOS bude vyvíjet v průběhu roku a zda například přijde nějaká výraznější proměna.