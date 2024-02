Automobilová značka Polestar uvede vlastní smartphone. O výkon se postará Snapdragon

Fotografie: Polestar

V poslední době je u automobilek a výrobců smartphonů snadno viditelná tendence si tak trochu „fušovat“ do řemesla. Výsledkem tohoto úsilí je pak smartphone s logem automobilky, která se dříve soustředila pouze na vozidla, nebo naopak automobil od výrobce telefonů, kdy příkladem může být třeba Xiaomi. Nyní se zdá, že by se do segmentu smartphonů chtěla pustit i švédská značka Polestar, která spadá pod Volvo, a to minimálně s jedním modelem. A jak by takový Polestar Phone vlastně měl vypadat?

V přiloženém videu, jež se první objevilo na sociální síti Weibo, můžeme spatřit, že Polestar Phone sází na ploché kovové boky a plochou obrazovku s tenkými rámečky i miniaturním průstřelem. Poměrně zajímavě vypadají také vystouplé objektivy. Jelikož je Polestar Phone vytvořen ve spolupráci se značkou Meizu a vychází z řady Meizu 20, zaměřil se Polestar spíše na barevné úpravy zařízení. O výkon by se měl postarat Snapdragon 8 Gen 3, přičemž se prozatím zdá, že bude Polestar Phone exkluzivním pouze pro čínský trh