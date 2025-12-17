OnePlus Pad Go 2 je tablet zvládající stylus i připojení skrze 5G

Nabídku výrobce OnePlus dnes obohatil rovněž tablet se jménem Pad Go 2. To naznačuje, že půjde spíše o cenově dostupnější kousek, avšak přesto se zájemci mohou těšit na jednu zcela zásadní věc. Jedná se o historicky první tablet s logem OnePlus, který existuje i ve verzi s podporou mobilních dat 5G. Tuto vymoženost nenabízí ani vrcholný a ještě větší model Pad 3.
Po vybalení působí OnePlus pad Go 2 jako spíše menší tablet, avšak zdání klame. Do těla se vešel 12,1" displej s poměrem stran 7:5, který navíc zabírá 88,5 % čelní strany tabletu. Maximální jas dosahuje 900 nitů, je podporován standard Dolby Vision a celkově je na panel radost pohledět. Čitelnost je velmi dobrá.
Nový tablet by měl být dobře připraven na práci i zábavu, a to díky nasazení procesoru MediaTek Dimensity 7300 Ultra, který se vždy pojí s 8GB operační pamětí. Wi-Fi varianta si vystačí se 128GB úložištěm, 5G verze potěší 256GB interní pamětí. Prostředí zajišťuje nejnovější Android 16 a nadstavba OxygenOS 16. Spolehnout se můžete i na sadu AI nástrojů včetně AI Writer, AI Recorder a AI Summary, které usnadňují práci i hraní. Poskytuje také přístup k Open Canvas, jednomu z nejlepších řešení multitaskingu na tabletech. Umožňuje efektivní práci s až třemi okny současně, přičemž dvě aplikace mohou být otevřené a třetí v plovoucím okně.
V těle tabletu je baterie s kapacitou 10 050 mAh, která dle výrobce slibuje například 15hodinové sledování videa, nebo 53 hodin poslechu hudby, nebo až 60 dní v pohotovostním režimu. To samozřejmě znamená ideální podmínky, kdy na tablet ani nesáhnete. Opětovné dobíjení je umožněno výhradně kabelem, a to o výkonu maximálně 33 W. OnePlus informuje, že 10minutový pobyt na nabíječce by měl tablet dobít na půldenní používání. K tabletu si bude možné dokoupit praktické pouzdro a stylus.
Tablet OnePlus Pad Go 2 vstupuje dnes do předprodeje za 349 eur (8,5 tisíce Kč) v případě Wi-Fi varianty 128+8 GB. Varianta s podporou 5G a 256GB úložištěm vyjde na 449 eur, což je bezmála 11 tisíc Kč. Prodej bude zahájen 24. prosince v 10:00 hodin. Pokud si tablet zakoupíte během týdenního předprodeje získáte okamžitou slevu 50 eur (1 200 Kč) a blíže nespecifikovaný dárek.
