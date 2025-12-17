Nabíjet jen třikrát za měsíc? S novými hodinkami OnePlus Watch Lite je to možné

Nabídka nositelné elektroniky se dnes rozšířila o nové chytré hodinky OnePlus Watch Lite. Jak název napovídá, mělo by se jednat o odlehčený model, který se však na první pohled snaží tvářit tak, aby to nebylo poznat. V rámci prvních dojmů nás upoutal až prémiový vzhled. Minimalistický kruhový design, lesklé povrchy a především velmi malá tloušťka pouhých 8,9 milimetrů zajišťují nejen podařený vzhled, ale i veskrze příjemné nošení. Hodinky vám totiž krásně přilnou na zápěstí. Díky 35gramové hmotnosti o nich navíc za pár minut ani nevíte.
Vzhled podtrhuje i nasazení kvalitního AMOLED panelu s úhlopříčkou 1,46" s jemným rozlišením a jasem až 3 000 nitů. Čitelnost je skvělá takřka za jakýchkoliv okolností. Dostalo se i na režim Always-on, kdy můžete mít na očích vše potřebné. O vlastní personalizaci se pak postará nabídka více než 350 ciferníků.
Hodinky se soustředí na sportovní a zdravotní funkce. Zaujmout vás může režim 60sekundového přehledu zdraví Wellness Overview, který poskytuje komplexní informace o zdraví srdce, kvalitě spánku a duševní pohodě. Měření probíhá velmi jednoduše, přiložíte prst na zdánlivé spodní tlačítko. Ve skutečnosti však nejde o tlačítka, ale právě jen o senzor. Jediným ovládacím prvkem na boční hraně hodinek je tak otočná korunka, kterou lze i potvrzovat volby. K dispozici je přes 100 různých sportovních režimů, včetně 12 profesionálních sportovních režimů, jako je běh, tenis, badminton a skákání přes švihadlo. Pro běžce automatická detekce laktátového prahu vypočítává klíčové výkonnostní metriky po běhu pro efektivnější trénink. Hodinky jsou také vybaveny duálním pásmem GPS (L1/L5) pro přesné určování polohy a funkcí vysílání srdeční frekvence pro přenos dat v reálném čase do kompatibilních posilovacích strojů.
Chytré hodinky OnePlus Watch Lite využívají proprietární operační systém, nejde tak o pokročilý Wear OS. Na druhou stranu prostředí systém Googlu velmi připomíná, a to například podobou hlavního menu, nebo nabídky s nastavením. Bohužel největší kaňkou na kráse je nemožnost reagovat na notifikace, pouze si je přečtete, nelze odeslat ani předem připravenou odpověď. Na druhou stranu hodinky umí skrze připojený mobil telefonovat, mají totiž reproduktor a mikrofon. Kompatibilní jsou s operačním systémem Android a iOS. Někdo může ocenit i možnost spojit se dvěma telefony současně, podporovány jsou kombinace Android+Android a Android+iOS.
Velmi dobře jsou na tom hodinky s výdrž baterie. Při běžném používání, kdy máte spuštěné všechny notifikace, ale vypnutý režim Always-on jsme se dostali na 9 dní bez potřeby nabíjet, přičemž jsme startovali na 92 % baterie. Je nasnadě, že dosáhnout 10 dní nebude žádný problém. Pakliže spustíte režim Always-on, klesá výdrž přibližně o 3 dny níže. Líbí se nám svižné nabíjení skrze dodávanou kolébku. Výrazně rychle pak kapacita baterie ubývá ve chvílích, kdy si aktivně spustíte GPS. Už za 12 minut se dostanete na zhruba 30 % kapacity baterie, což vám zajistí minimálně 2 denní výdrž. Kompletní nabití proběhne za hodinu.
Ve výbavě se nachází také čip NFC a zdánlivě to vypadá, že by hodinky měly zvládat bezkontaktní platby. V aplikaci OHealth, skrze kterou se hodinky propojují s mobilním telefonem, však zjistíte, že NFC zde slouží jen jako náhrada karty pro odemykání dveří.
Již v tuto chvíli si můžete chytré hodinky OnePlus Watch Lite předobjednat, přičemž prodej začne 24. prosince od 10:00 hodin. Cena je stanovena na 179 eur, tedy zhruba 4 300 Kč, avšak dalších 30 eur stojí nabíjecí kolébka, což je dalších 700 Kč. Až do 31. ledna 2026 však bude k dispozici okamžitá sleva ve výši 20 eur (necelých 500 Kč) a sluchátka jako dárek.
Technické parametry OnePlus Watch LiteKompletní specifikace
|Konstrukce
|45 × 45 × 8,9 mm, 35 g, odolnost: IP68
|Pásek
|umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: přezka
|Displej
|AMOLED, 1,46" (464 × 464 px), tvar: kruhový
|Systém
|proprietální, kompatibilní s: Android, iOS
|Datové funkce
|Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: ne, mobilní sítě: ne, NFC: ano
|Chipset
|Paměť
|vnitřní paměť: ?, paměťové karty: ne
|Akumulátor
|339 mAh, nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 1:00 hodin
|Dostupnost
|prosinec 2025, ?