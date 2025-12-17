Nové OnePlus 15R láká baterií, výkonem i sebevědomou cenou

Po vlajkovém modelu OnePlus 15 dnes výrobce představuje odlehčenou variantu nazvanou OnePlus 15R, která má namířeno do vyšší střední třídy. Designově se však vesměs shoduje právě se zmíněným vlajkovým modelem. Hliníkové a ploché boky jsou kombinovány s matnou zadní stranou, která například i v námi testované černé verzi láká na speciální povrch, ze kterého je možné drobné škrábance snadno vyčistit a nezůstanou po nich ani památky. Rozpoznání modelů 15 a 15R tak nejlépe proběhne skrze modul s fotoaparáty. V případě levnějšího 15R jsou zde totiž jen dva objektivy a celkově je tak modul menší.
Na levém boku se pak nachází i nové tlačítko Plus key, které může mít přiřazenou specifickou funkci, například rychlé zapnutí režimu nerušit, nebo pořízení screenshotu. Lákadlem dále bude velký 6,83" LTPO AMOLED displej s obnovovací frekvencí až 165 Hz. Volit můžete mezi 60 Hz, 165 Hz a automatickým režimem. Je důležité dodat, že nejvyšší hodnota je použitelná jen ve specifických herních scénářích. Příjemným bonusem je ultrazvuková čtečka otisků prstů přímo v displeji, která funguje celkově spolehlivě a velmi rychle.
Ústupek ve výbavě je například v oblasti výkonu, kdy je nasazen procesor Snapdragon 8 Gen 5. I ten je však vysoce výkonný a postačí i náročnějším uživatelům. Vždy je nasazena 12GB operační paměť typu LPDDR5X a následně můžete volit úložiště o velikosti 256 GB, nebo 512 GB typu UFS 4.1. V telefonu je aktuálně připraven systém Android 16 s nadstavbou OxygenOS a listopadovými bezpečnostními záplaty.
Hlavní fotoaparát je shodný vlajkovým modelem a jde o 50megapixelový snímač Sony IMX906 s optickou stabilizací obrazu. Tím ale celá sláva končí. Dále už je k dispozici jen 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 112°. Nízké rozlišení však příliš parády neudělá, tím spíše ve vyšší střední třídě. Záznam videa hlavním snímačem je umožněn ve 4K rozlišení s až 120 snímky za vteřinu.
Dost možná největším trumfem modelu OnePlus 15R tak bude baterie s kapacitou 7 400 mAh, která slibuje velmi dobrou výdrž a jednoznačně se svou kapacitou řadí k nadprůměru. Podporováno je 80W drátové nabíjení, jenže na bezdrátové řešení se nedostalo, což je dost zásadní nedostatek. Výrobce alespoň slibuje, že po 4 letech aktivního používání by kapacita baterie neměla klesnout pod 80 %.
Již dnes vstupuje OnePlus 15R do předprodeje za startovací cenu 699 eur, což je zhruba 17 tisíc korun. Za tuto částku obdržíte 256GB variantu. Dvojnásobné úložiště znamená cenu 799 eur, což je v přepočtu 19,5 tisíce korun. Až do 21. ledna 2026 však získáte slevu 100 eur (zhruba 2,5 tisíce korun) na 512GB verzi, kterou tak pořídíte za cenu 256 GB. K tomu se můžete těšit na dva dárky. Tím prvním je 120W nabíjecí adaptér a jako druhý si můžete vybrat bezdrátová sluchátka OnePlus Buds 4 nebo magnetické pouzdro. Zbývá dodat, že zahájení prodeje OnePlus 15R je stanoveno na 15. leden 2026.
Technické parametry OnePlus 15R 512 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|163,4 × 77 × 8,3 mm, 214 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69K
|Displej
|AMOLED, 6,83" (2 800 × 1 272 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|7 400 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|leden 2026, 17 000 Kč
Lepší si připlatit trošku za Find X9. Které je vlastně za podobný prachy ale konkurence spíš pro nonR verzi.
Načíst všechny komentářePřidat názor