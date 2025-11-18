Mapy.com oznamují, že funkce Sdílení polohy funguje už i mimo navigaci

Mapy.com představují novinku, která rozšiřuje možnosti aplikace o sdílení polohy mimo aktivní navigaci. Uživatelé díky tomu mohou sledovat pohyb svých blízkých v reálném čase, ať už na cestách, v horším počasí nebo při pohybu v terénu. Funkce je dostupná v aktuální verzi aplikace, a to jak na mobilních zařízeních, tak na počítači.
„Sdílení polohy umožňuje snadno sledovat aktuální polohu ostatních přímo v mapě, a přitom zachovává jednoduché ovládání. Uživatelé mohou kdykoli zkontrolovat, kde se přátelé či rodina nacházejí, aniž by museli volat nebo posílat zprávy. Novinka se hodí například při situacích, kdy se skupina rozdělí nebo její členové postupují různým tempem – pěšky, na kole či jiným způsobem dopravy. Sdílení jim pomáhá udržet přehled o všech účastnících a zvýšit bezpečnost při pohybu v terénu,“ vysvětluje Jakub Faifer, produktový manažer Mapy.com.
Nová funkce reaguje na rostoucí poptávku po nástrojích, které uživatelům umožní zůstat ve spojení i v náročnějších podmínkách. Sdílení polohy lze využívat nejen jednorázově, ale i dlouhodobě. Funkce umožňuje trvale zapnout sdílení. Mapy.com zároveň zdůrazňují, že všechna data jsou chráněna a nastavení je přehledné, aby uživatelé měli plnou kontrolu nad tím, kdy a komu svou polohu sdílejí.