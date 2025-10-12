Mapy.com vám nově poradí s dálniční známkou i mýtem rovnou při plánování cesty

Plánování cest do zahraničí je díky Mapám zase o něco jednodušší. Aplikace totiž nově dokáže automaticky upozornit na to, že vás na trase čeká zpoplatněný úsek. Jakmile si tedy naplánujete cestu přes hranice, Mapy vám rovnou nabídnou odkaz na oficiální e-shop dané země, kde si pořídíte dálniční známku bez rizika, že narazíte na podvodné stránky nebo předražené prostředníky.
Jak se lze dočíst na oficiálním blogu, funkce je navíc rozšířená i o informace o mýtných úsecích. V praxi to znamená, že ještě před vyjetím víte, zda se někde platí jednorázové mýto, kolik stojí nebo na jaký typ vozidla se vztahuje.
Doplňme, že novinka je dostupná pro desktopovou verzi i mobilní aplikace na Androidu a iOS.