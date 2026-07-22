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Přehled cen i bonusů nových Galaxy: větší úložiště zdarma se tentokrát nekoná

Ioannis Papadopoulos
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Přehled cen i bonusů nových Galaxy: větší úložiště zdarma se tentokrát nekoná
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Za napsání recenze lze získat sluchátka či tyčový vysavač
  • Za zmínku stojí rovněž služba Samsung Care+ na tři měsíce zdarma či dodatečné slevy
  • Hlavním tahákem bude tzv. Trade-in bonus

Společnost Samsung dnes oficiálně představila ohebné novinky z řady Galaxy Z a již dnes (od 15:00) startují předobjednávky, které budou běžet až do 6. srpna 23:59. Výrobce si tak pro zájemce připravil atraktivní předobjednávkovou nabídku, která obsahuje hned několik lákadel.

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Základem je Trade-in (výkupní) bonus, jehož výše činí 2 500 Kč pro Galaxy Z Flip8 a 5 000 Kč pro Galaxy Z Fold8 i Galaxy Z Fold8 Ultra. Pokud však k výkupu odevzdáte starší skládací zařízení typu Galaxy Z Flip nebo Z Fold, výše výkupního bonusu se zdvojnásobí na 5 000 Kč, respektive 10 000 Kč.

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Kromě výkupního bonusu nabízí Samsung řadu dalších výhod. Studenti mohou u vybraných partnerů využít slevu 7 % po předložení karty ISIC. Při společném nákupu s dalším produktem ze stáje Samsungu lze získat slevu 10 % na druhý produkt, například tablet, hodinky či sluchátka, případně 30 % slevu na vybrané příslušenství. K novým telefonům navíc zákazníci obdrží službu Samsung Care+ na tři měsíce zdarma. Zajímavým lákadlem je také bonus za napsání recenze, kdy mohou zaregistrovaní mohou získat tyčový vysavač Samsung Jet 65 nebo nová sluchátka Galaxy Buds4 Pro, platí však, že počet těchto dárků je omezen.

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Předobjednejte si novinky Samsung u Mobil Pohotovosti a získejte k telefonům výkupní bonus až 10 000 Kč i hodnotný dárek za recenzi. Při koupi nových hodinek vás čeká cashback až 3 000 Kč. A při nákupu obou zařízení současně ušetříte dalších několik tisíc. Více na mp.cz

Model Paměťová verze Doporučená cena Bonus k výkupu Cena s výkupním bonusem
Galaxy Z Fold8 Ultra 1 TB + 16 GB RAM 68 999 Kč 5 000 Kč 63 999 Kč
512 GB + 12 GB RAM 58 999 Kč 5 000 Kč 53 999 Kč
256 GB + 12 GB RAM 53 999 Kč 5 000 Kč 48 999 Kč
Galaxy Z Fold8 1 TB + 16 GB RAM 63 999 Kč 5 000 Kč 58 999 Kč
512 GB + 12 GB RAM 53 999 Kč 5 000 Kč 48 999 Kč
256 GB + 12 GB RAM 48 999 Kč 5 000 Kč 43 999 Kč
Galaxy Z Flip8 512 GB + 12 GB RAM 36 899 Kč 2 500 Kč 34 399 Kč
256 GB + 12 GB RAM 31 999 Kč 2 500 Kč 29 499 Kč
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Tomáš Vrábel
Tomáš Vrábel
To je riadny bordel stymi bonusmi a chaos pre ľudí... 😀 Rok čo rok horšie a horšie 😀
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David Rajtr
David Rajtr
Naposledy upraveno: 18:05
Takže už i Samsung pomalu přechází na kolotočářskou taktiku? Za recenzi tyčový vysavač k mobilu 🤣
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