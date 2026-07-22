Přehled cen i bonusů nových Galaxy: větší úložiště zdarma se tentokrát nekoná

Společnost Samsung dnes oficiálně představila ohebné novinky z řady Galaxy Z a již dnes (od 15:00) startují předobjednávky, které budou běžet až do 6. srpna 23:59. Výrobce si tak pro zájemce připravil atraktivní předobjednávkovou nabídku, která obsahuje hned několik lákadel.
Základem je Trade-in (výkupní) bonus, jehož výše činí 2 500 Kč pro Galaxy Z Flip8 a 5 000 Kč pro Galaxy Z Fold8 i Galaxy Z Fold8 Ultra. Pokud však k výkupu odevzdáte starší skládací zařízení typu Galaxy Z Flip nebo Z Fold, výše výkupního bonusu se zdvojnásobí na 5 000 Kč, respektive 10 000 Kč.
Kromě výkupního bonusu nabízí Samsung řadu dalších výhod. Studenti mohou u vybraných partnerů využít slevu 7 % po předložení karty ISIC. Při společném nákupu s dalším produktem ze stáje Samsungu lze získat slevu 10 % na druhý produkt, například tablet, hodinky či sluchátka, případně 30 % slevu na vybrané příslušenství. K novým telefonům navíc zákazníci obdrží službu Samsung Care+ na tři měsíce zdarma. Zajímavým lákadlem je také bonus za napsání recenze, kdy mohou zaregistrovaní mohou získat tyčový vysavač Samsung Jet 65 nebo nová sluchátka Galaxy Buds4 Pro, platí však, že počet těchto dárků je omezen.
Předobjednejte si novinky Samsung u Mobil Pohotovosti a získejte k telefonům výkupní bonus až 10 000 Kč i hodnotný dárek za recenzi. Při koupi nových hodinek vás čeká cashback až 3 000 Kč. A při nákupu obou zařízení současně ušetříte dalších několik tisíc. Více na mp.cz
|Model
|Paměťová verze
|Doporučená cena
|Bonus k výkupu
|Cena s výkupním bonusem
|Galaxy Z Fold8 Ultra
|1 TB + 16 GB RAM
|68 999 Kč
|5 000 Kč
|63 999 Kč
|512 GB + 12 GB RAM
|58 999 Kč
|5 000 Kč
|53 999 Kč
|256 GB + 12 GB RAM
|53 999 Kč
|5 000 Kč
|48 999 Kč
|Galaxy Z Fold8
|1 TB + 16 GB RAM
|63 999 Kč
|5 000 Kč
|58 999 Kč
|512 GB + 12 GB RAM
|53 999 Kč
|5 000 Kč
|48 999 Kč
|256 GB + 12 GB RAM
|48 999 Kč
|5 000 Kč
|43 999 Kč
|Galaxy Z Flip8
|512 GB + 12 GB RAM
|36 899 Kč
|2 500 Kč
|34 399 Kč
|256 GB + 12 GB RAM
|31 999 Kč
|2 500 Kč
|29 499 Kč
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