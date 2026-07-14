Huawei Pura 90s Pro (Max) lákají na 5G, vysoce odolné displeje a 200Mpx snímač

Představení letošní série Pura od čínského výrobce Huawei (huawei.com) pro tamní trh proběhlo už v dobu a i letos tyto modely zamíří na mezinárodní trh, byť s drobnými odchylkami ve výbavě a také patřičně vyšší cenou. Modely Pro a Pro Max sdílejí většinu základní hardwarové výbavy, výrazně se však liší velikostí displeje, konfigurací fotoaparátů a rychlostí nabíjení. Klíčovou zprávou pro globální trhy je plná podpora 5G sítí a eSIM, což u předchozích generací chybělo.
Odolnější displeje
Zatímco základní model Pura 90s Pro disponuje plochým 6,6palcovým LTPO panelem s rozlišením 1256 × 2760 px a je chráněn druhou generací odolného skla Kunlun Glass, verze Pro Max nabízí větší 6,9palcový displej s rozlišením 1308 × 2880 px. Obě obrazovky pracují s variabilní obnovovací frekvencí 1 až 120 Hz.
Výrobce použil speciální optickou vrstvu, která snižuje odrazy světla až o 70 %. Díky kombinaci uhlíkového povlaku a křemíko-nitridové keramiky Huawei deklaruje šestnáctinásobné zvýšení odolnosti proti poškrábání a pětadvacetinásobné zvýšení odolnosti při pádu. Oba telefony navíc splňují přísné normy krytí IP68 (ponoření do hloubky 2 metrů) a IP69 (odolnost proti tryskající horké vodě).
Fotografická výbava v čele s RYYB snímači
Největší rozdíly najdeme u fotoaparátů, kde Huawei tradičně využívá žluté subpixely (RYYB) namísto zelených. Model Pro Max jako první v oboru přichází s 200Mpx RYYB teleobjektivem s pevným čtyřnásobným optickým zoomem, světelností f/2,6 a optickou stabilizací CIPA 7.0. Ten doplňuje 50Mpx hlavní snímač typu LOFIC, který poskytuje širší dynamický rozsah, s variabilní clonou v rozsahu f/1,4 až f/4,0 a 40Mpx ultraširokoúhlý objektiv.
Model Pura 90s Pro nabízí o něco skromnější sestavu. Hlavní 50Mpx fotoaparát postrádá technologii LOFIC, ultraširokoúhlý snímač má rozlišení 12,5 Mpx a teleobjektiv sice nabízí rovněž čtyřnásobný zoom, ale pracuje s 50Mpx senzorem se světelností f/2,1 a makro režimem se schopností ostřit od 5 centimetrů.
Co je v Evropě jinak?
Srdcem obou zařízení je nový procesor Kirin 9030S z dílny HiSilicon, který doplňuje 12 GB operační paměti a 256GB nebo 512GB úložiště. Z hlediska softwaru běží telefony na nadstavbě EMUI 16, která je postavena na otevřené platformě AOSP 16. Bezdrátovou konektivitu doplňuje Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 a proprietární technologie NearLink E2.0.
Zatímco globální verze disponují baterií o kapacitě 6000 mAh, kvůli regulacím Evropské unie mají modely prodávané v EU kapacitu sníženou na 5500 mAh. Pro Max podporuje 100W drátové a 80W bezdrátové nabíjení, u verze Pro je výkon omezen na 66 W, respektive 50 W. Vizuální zajímavostí jsou kovové rámečky lakované do barev zadních panelů, které budou dostupné v pestrých odstínech jako Orange Ocean (Pro Max) či Guava Soda (Pro).
Modely Huawei Pura 90s Pro a Pro Max budou uváděny na trh postupně. Ceny pro EU shrnuje následující tabulka:
|Pura 90s Pro (12/256 GB)
|Pura 90s Pro (12/512 GB)
|Pura 90s Pro Max (12/256 GB)
|Pura 90s Pro Max (12/512 GB)
|900 €
|1050 €
|1150 €
|1300 €
Technické parametry Huawei Pura 90s Pro Max 12/512Kompletní specifikace
|Konstrukce
|164 × 77,1 × 8,1 mm, 230,5 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|OLED, 6,9" (1 308 × 880 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx
|Chipset
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ?, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Akumulátor
|5 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|Q3 2026, 30 000 Kč
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