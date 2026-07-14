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Huawei Pura 90s Pro (Max) lákají na 5G, vysoce odolné displeje a 200Mpx snímač

Ondřej Pohl
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Huawei Pura 90s Pro (Max) lákají na 5G, vysoce odolné displeje a 200Mpx snímač
Fotografie: Huawei
  • Nové smartphony Huawei Pura 90s Pro a Pro Max zamíří na globální trh s podporou 5G sítí a eSIM
  • Modely se liší velikostí displeje, výkonem nabíjení i fotoaparáty, přičemž verze Pro Max disponuje 200Mpx teleobjektivem
  • Kvůli regulacím Evropské unie mají evropské verze kapacitu baterie sníženou na 5500 mAh

Představení letošní série Pura od čínského výrobce Huawei (huawei.com) pro tamní trh proběhlo už v dobu a i letos tyto modely zamíří na mezinárodní trh, byť s drobnými odchylkami ve výbavě a také patřičně vyšší cenou. Modely Pro a Pro Max sdílejí většinu základní hardwarové výbavy, výrazně se však liší velikostí displeje, konfigurací fotoaparátů a rychlostí nabíjení. Klíčovou zprávou pro globální trhy je plná podpora 5G sítí a eSIM, což u předchozích generací chybělo.

Odolnější displeje

Zatímco základní model Pura 90s Pro disponuje plochým 6,6palcovým LTPO panelem s rozlišením 1256 × 2760 px a je chráněn druhou generací odolného skla Kunlun Glass, verze Pro Max nabízí větší 6,9palcový displej s rozlišením 1308 × 2880 px. Obě obrazovky pracují s variabilní obnovovací frekvencí 1 až 120 Hz.

Huawei Pura 90s Pro Max

Výrobce použil speciální optickou vrstvu, která snižuje odrazy světla až o 70 %. Díky kombinaci uhlíkového povlaku a křemíko-nitridové keramiky Huawei deklaruje šestnáctinásobné zvýšení odolnosti proti poškrábání a pětadvacetinásobné zvýšení odolnosti při pádu. Oba telefony navíc splňují přísné normy krytí IP68 (ponoření do hloubky 2 metrů) a IP69 (odolnost proti tryskající horké vodě).

Fotografická výbava v čele s RYYB snímači

Největší rozdíly najdeme u fotoaparátů, kde Huawei tradičně využívá žluté subpixely (RYYB) namísto zelených. Model Pro Max jako první v oboru přichází s 200Mpx RYYB teleobjektivem s pevným čtyřnásobným optickým zoomem, světelností f/2,6 a optickou stabilizací CIPA 7.0. Ten doplňuje 50Mpx hlavní snímač typu LOFIC, který poskytuje širší dynamický rozsah, s variabilní clonou v rozsahu f/1,4 až f/4,0 a 40Mpx ultraširokoúhlý objektiv.

Huawei Pura 90s Pro MaxHuawei Pura 90s Pro MaxHuawei Pura 90s Pro Max

Model Pura 90s Pro nabízí o něco skromnější sestavu. Hlavní 50Mpx fotoaparát postrádá technologii LOFIC, ultraširokoúhlý snímač má rozlišení 12,5 Mpx a teleobjektiv sice nabízí rovněž čtyřnásobný zoom, ale pracuje s 50Mpx senzorem se světelností f/2,1 a makro režimem se schopností ostřit od 5 centimetrů.

Huawei Pura 90s Pro Max

Co je v Evropě jinak?

Srdcem obou zařízení je nový procesor Kirin 9030S z dílny HiSilicon, který doplňuje 12 GB operační paměti a 256GB nebo 512GB úložiště. Z hlediska softwaru běží telefony na nadstavbě EMUI 16, která je postavena na otevřené platformě AOSP 16. Bezdrátovou konektivitu doplňuje Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 a proprietární technologie NearLink E2.0.

Zatímco globální verze disponují baterií o kapacitě 6000 mAh, kvůli regulacím Evropské unie mají modely prodávané v EU kapacitu sníženou na 5500 mAh. Pro Max podporuje 100W drátové a 80W bezdrátové nabíjení, u verze Pro je výkon omezen na 66 W, respektive 50 W. Vizuální zajímavostí jsou kovové rámečky lakované do barev zadních panelů, které budou dostupné v pestrých odstínech jako Orange Ocean (Pro Max) či Guava Soda (Pro).

Modely Huawei Pura 90s Pro a Pro Max budou uváděny na trh postupně. Ceny pro EU shrnuje následující tabulka:

Pura 90s Pro (12/256 GB) Pura 90s Pro (12/512 GB) Pura 90s Pro Max (12/256 GB) Pura 90s Pro Max (12/512 GB)
900 € 1050 € 1150 € 1300 €

Technické parametry Huawei Pura 90s Pro Max 12/512

Kompletní specifikace
Konstrukce164 × 77,1 × 8,1 mm, 230,5 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
DisplejOLED, 6,9" (1 308 × 880 px)
Fotoaparát50 Mpx
Chipset
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ?
Datové funkce5G: ano, LTE: ?, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systém
Akumulátor5 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
DostupnostQ3 2026, 30 000 Kč
huawei.com,
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Diskuze ke článku
David Rajtr
David Rajtr
Upřímě, kdo si v ČR koupí takhle drahý Huawei, a Huawei obecně? Ten telefon nemá budoucnost bez Androidu. I v Číně jsou prodeje mizivé, oproti dřívějšku.
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