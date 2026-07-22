Galaxy Z Fold8 Ultra je ještě tenčí a konečně přináší výrazně větší baterii

Kromě zbrusu nového Galaxy Z Foldu8 a naopak mezigeneračně velmi jemně upraveného Z Flipu8 přináší Samsung také další revizi oblíbeného modelu Fold, jež nově získala přídomek Ultra. Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra přitom stále cílí na uživatele, kterým jde o maximální produktivitu. Ze všech skládaček jihokorejského výrobce nabídne rovněž největší kapacitu baterie i nejlepší fotovýbavu. Jaké jsou naše první dojmy?
Nový ohebný král? Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra přichází
Stejně jako u zbylé dvojice je i u tohoto modelu velkou novinkou technologie Flex Titanium v oblasti displeje, respektive pantu. A stejně jako u Galaxy Z Foldu8 i zde musíme konstatovat, že nás mrzí nemožnost zařízení používat v režimu notebooku či jednoduše tak, aby se samovolně nezacvaklo či plně nerozevřelo. Úprava pantu sice souvisí s tím, že je nově tato oblast po přejetí prstem pocitově méně výrazná a snad i o něco méně viditelná (ačkoliv ji stále poměrně snadno „zmerčíte“), ale u zařízení zaměřeného na produktivitu věříme, že to mnohé příznivce Foldů poměrně zaskočí. Displej má být každopádně nově odolnější, což chválíme, a během dvouleté záruky má každý uživatel nárok až na 4 bezplatné výměny ochranné fólie.
Velikost obrazovek (tj. 8" a 6,5") zůstává zachována, maximální jas je však nově o něco vyšší a povyrostl na 3 000 nitů. Novinkou má být rovněž fólie s antireflexní povrchovou úpravou a můžeme potvrdit, že čitelnost je i na přímém slunci skutečně bezproblémová. Na druhou stranu třeba s podporou chytrého pera počítat nelze. Situace je tak stejná jako u předešlé generace, kde k odstranění této funkce došlo kvůli ztenčování. Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra je přitom ještě tenčí a v rozevřeném stavu má pouhých 4,1 milimetru. Upraveno bylo také zkosení hran okrajů, aby bylo otevírání telefonu o něco jednodušší.
Z další výbavy se sluší zmínit přítomnost tří paměťových variant (256 GB, 512 GB a 1 024 GB) v kombinaci s 12 a 16 GB RAM či čip Snapdragon 8 Elite Gen 5. V rámci fotovýbavy potěší nasazení nového ultraširokoúhlého objektivu přejatého z Galaxy S26 Ultra, zbytek zůstává identický, tj. trojnásobný 10Mpx teleobjektiv a 200Mpx hlavní snímač (rovněž z řady Ultra). Novinkou je pak podpora APV kodeku či Cine LUT.
Důležitého upgradu se zájemci dočkali v případě kapacity baterie, která povyrostla ze 4 400 mAh na rovných 5 000 mAh. Lze tak předpokládat velmi slušnou výdrž na nabití i vzhledem k tomu, že v této oblasti si Samsung umí docela dobře poradit i s menšími akumulátory. Baterie navíc podporuje 45W drátové nabíjení se schopností doplnit 67 % kapacity za pouhých 30 minut a nechybí ani schopnost doplnit energii bezdrátově výkonem max. 20 W. Pokud byste toužili po integrovaných magnetech, je nutné si pořídit kompatibilní pouzdro s magnetickým kroužkem, v samotném telefonu byste je hledali marně.
Cena a dostupnost
Předobjednávky startují ihned po představení, tedy 22. 7. od 15:00, a běžet budou až do 6. 8. do 23:59. Ostrý start prodeje je naplánován na pátek 7. srpna 2026. Nejvyšší paměťovou variantu 1 TB + 16 GB RAM lze pořídit za 68 999 Kč, pomyslná zlatá střední cesta 512 GB + 12 GB RAM zájemce vyjde na 58 999 Kč a základní provedení 256 GB + 12 GB RAM na 53 999 Kč.
Při výkupu staršího zařízení typu Galaxy Z Flip nebo Galaxy Z Fold se výše výkupního bonusu zdvojnásobuje ze standardních 5 000 Kč na 10 000 Kč. U vybraných partnerů je k dispozici dodatečná sleva 7 % pro studenty s kartou ISIC. Při společném nákupu s jiným produktem Galaxy lze také získat slevu 10 % na druhý produkt (tablet, hodinky či sluchátka), případně slevu 30 % na příslušenství. Připraven je také bonus za recenzi, kdy zákazníci po zaregistrování recenze mohou získat vysavač Samsung Jet 65 nebo sluchátka Galaxy Buds4 Pro (počet kusů je omezen). Samozřejmostí je rovněž služba Samsung Care+ na 3 měsíce zdarma.
Předobjednejte si nový Galaxy Z Fold8 Ultra u Mobil Pohotovosti s výkupním bonusem až 10 000 Kč. Za napsání recenze k němu navíc zdarma dostanete sluchátka Buds4 Pro nebo tyčový vysavač Samsung. Přihoďte k telefonu i nové Samsung hodinky a získáte extra slevu dalších několik tisíc. Více na mp.cz/samsung-galaxy-z-fold8
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
|Rozměry
|158,4 × 72,8 × 8,9 mm, 215 g
|Displej
|AMOLED, 8" (2 504 × 2 256 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 024 GB, ne
|Akumulátor
|5 000 mAh
Načíst všechny komentářePřidat názor