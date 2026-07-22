Vyhrajte Samsung Galaxy Z Flip8 v naší nové soutěži!

Tak co, která z novinek z Galaxy od Samsungu, kterou jsme vám představili v rámci našeho vysílání pořadu mobilecast #special, se vám líbila více? Pokud je to Samsung Galaxy Z Flip8, máme pro vás skvělou zprávu – právě o ten si dnes budete moci zasoutěžit.
Komentované představení novinek z rodiny Galaxy od Samsungu – mobilecast #special – + soutěž
O co se hraje?
Samsung Galaxy Z Flip8 navazuje na oblíbenou řadu ohebných véček a láká především na ještě kompaktnější konstrukci. Novinka váží pouhých 180 gramů a v rozevřeném stavu měří na tloušťku jen 6,1 milimetru. Díky tomu působí velmi elegantně a pohodlně se drží i přenáší.
Galaxy Z Flip8 sází na štíhlejší pas, výraznějších novinek je ale jako šafránu – První dojmy včetně videa
Odolnější a rovnější displej má zajistit technologie Flex Titanium společně s přepracovaným pantem. Telefon lze navíc ponechat v různých úhlech rozevření, takže může posloužit například jako vlastní stativ nebo v praktickém notebookovém režimu.
Vnější displej FlexWindow nově nativně podporuje 16 aplikací včetně YouTube a Netflixu. O špičkový výkon se stará Snapdragon 8 Elite Gen 5 doplněný o 12 GB RAM, nechybí ProVisual Engine, Android 17, sedmiletá softwarová podpora ani šestiměsíční předplatné Google AI Pro.
Jak hrát a vyhrát?
Ať už jste náš stream sledovali online, nebo jej sledujete ze záznamu, víte, že zapojení do soutěže je tentokrát mimořádně snadné – stačí vyplnit formulář zde v článku, přičemž zadání soutěžní otázky se dozvíte jen a pouze v mobilecastu #special. Jakmile budete mít zapsanou správnou odpověď, v komentářích pod videem stačí napsat, jak byste se svým novým telefonem naložili právě vy!
Soutěž trvá od 22. 7. 17:30 do 9. 8. 23:59 hod. Poté soutěž ukončíme a vyhodnotíme ji. Partnerem soutěže je společnost Mobil Pohotovost, kde si všechny novinky můžete pořídit.
Jak se zúčastnit? Postupujte krok po kroku...
- Navštivte náš stream, kde zjistíte zadání soutěžní otázky.
- Zde v článku vyplňte soutěžní formulář.
- Navštivte náš stream, kde do komentářů napíšete, jak byste se svým novým telefonem naložili právě vy.
- Počkejte na slosování, které proběhne v srpnu.
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Partnerem mobilecastu #special je společnost Mobil Pohotovost, kde si novinky můžete rovnou zakoupit, a to včetně všech mimořádných bonusů.
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Soutěžní formulář
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