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Mají uživatelé strach z řady Galaxy S27? Raději rychle kupují Samsungy Galaxy S26

Michal Pavlíček
Mají uživatelé strach z řady Galaxy S27? Raději rychle kupují Samsungy Galaxy S26
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Důvodem má být očekávané výrazné zdražení vlajkových modelů v příštím roce
  • Zájemci tak raději nakupují osvědčené modely řady Galaxy S26 s dlouhou podporou

Trh s chytrými telefony obvykle funguje podle jasného vzorce: s blížícím se představením nové generace zájem o tu stávající opadá, protože zákazníci netrpělivě čekají na technologické novinky. U řady Galaxy S26 od Samsungu se však v poslední době děje přesný opak. Prodeje těchto modelů zažívají nečekaný boom a podle analýzy serveru Sammobile (viz gizmochina.com) za tím stojí velmi racionální, byť netradiční důvod, a to strach z toho, co přinese příští generace Galaxy S27.

Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26 je kompaktní, slušně vybavený a vydrží uživateli roky

Strach pramení zejména z vysoce pravděpodobného zdražení budoucích modelů. Výrobní náklady v polovodičovém průmyslu vytrvale rostou, přičemž největší skok zaznamenávají ceny operačních pamětí a úložišť. Všechny indicie a zákulisní informace z dodavatelských řetězců naznačují, že Samsung nebude schopen tyto zvýšené náklady sám absorbovat. Nadcházející řada Galaxy S27 tak téměř jistě dorazí s výrazně vyšší cenovkou, než na jakou jsme byli dosud zvyklí. Připomeňme, že standardní Galaxy S26 s 256GB úložištěm startoval na ceně 23 999 Kč a je možné, že nástupce už překročí hranici 25 tisíc korun.

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Zákazníci proto na nic nečekají a dělají takzvané preventivní nákupy. Současná řada Galaxy S26 nabízí nekompromisní výkon, dostatečně kvalitní fotoaparáty a 7letou softwarovou podporu, což z ní dělá ideálního kandidáta na telefon, který spolehlivě vydrží několik let. Koupit si prověřenou vlajkovou loď za stávající, relativně stabilní ceny se v kontextu blížícího se zdražování jeví jako naprosto rozumné a ekonomicky nejsmysluplnější rozhodnutí.

Samsung Galaxy S26 Ultra
Vrcholem řady je Samsung Galaxy S26 Ultra s lepšími foťáky či perem S Pen

Tento trend ukazuje zajímavý posun v chování spotřebitelů, kdy touha mít okamžitě to nejnovější na trhu ustupuje finanční opatrnosti. Pokud tedy i vy uvažujete o upgradu telefonu s logem Samsungu a nechcete příští rok za novou generaci připlácet možná i tisíce korun navíc, pořízení některého z modelů řady Galaxy S26 se aktuálně zdá jako ta nejlepší možná strategie. Je třeba dodat, že zdražení zřejmě nebude spjaté jen se Samsungem, ale se všemi výrobci mobilních telefonů. Ledacos naznačují i mnohé novinky ve střední třídě představené v posledních měsících, kdy jsme svědky meziročního nárůstu cen v rádu nižších jednotek tisíc korun.

Samsung Galaxy S26 UltraPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Samsung Galaxy S26 Ultra

Rozměry163,6 × 78,1 × 7,9 mm, 214 g
DisplejAMOLED, 6,9" (3 120 × 1 440 px)
Fotoaparát200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorSnapdragon 8 Gen 5 Elite for Galaxy,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 1 024 GB / 512 GB / 256 GBne
Akumulátor5 000 mAh
Samsung Galaxy S26+ 512 GBPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Samsung Galaxy S26+ 512 GB

Rozměry158,4 × 75,8 × 7,3 mm, 190 g
DisplejAMOLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorExynos 2600,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor4 900 mAh
Samsung Galaxy S26 512 GBPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Samsung Galaxy S26 512 GB

Rozměry149,6 × 71,7 × 7,2 mm, 167 g
DisplejAMOLED, 6,3" (2 400 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorExynos 2600,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor4 300 mAh
sammobile.com, ,
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