Mají uživatelé strach z řady Galaxy S27? Raději rychle kupují Samsungy Galaxy S26

Trh s chytrými telefony obvykle funguje podle jasného vzorce: s blížícím se představením nové generace zájem o tu stávající opadá, protože zákazníci netrpělivě čekají na technologické novinky. U řady Galaxy S26 od Samsungu se však v poslední době děje přesný opak. Prodeje těchto modelů zažívají nečekaný boom a podle analýzy serveru Sammobile (viz gizmochina.com) za tím stojí velmi racionální, byť netradiční důvod, a to strach z toho, co přinese příští generace Galaxy S27.
Strach pramení zejména z vysoce pravděpodobného zdražení budoucích modelů. Výrobní náklady v polovodičovém průmyslu vytrvale rostou, přičemž největší skok zaznamenávají ceny operačních pamětí a úložišť. Všechny indicie a zákulisní informace z dodavatelských řetězců naznačují, že Samsung nebude schopen tyto zvýšené náklady sám absorbovat. Nadcházející řada Galaxy S27 tak téměř jistě dorazí s výrazně vyšší cenovkou, než na jakou jsme byli dosud zvyklí. Připomeňme, že standardní Galaxy S26 s 256GB úložištěm startoval na ceně 23 999 Kč a je možné, že nástupce už překročí hranici 25 tisíc korun.
Zákazníci proto na nic nečekají a dělají takzvané preventivní nákupy. Současná řada Galaxy S26 nabízí nekompromisní výkon, dostatečně kvalitní fotoaparáty a 7letou softwarovou podporu, což z ní dělá ideálního kandidáta na telefon, který spolehlivě vydrží několik let. Koupit si prověřenou vlajkovou loď za stávající, relativně stabilní ceny se v kontextu blížícího se zdražování jeví jako naprosto rozumné a ekonomicky nejsmysluplnější rozhodnutí.
Tento trend ukazuje zajímavý posun v chování spotřebitelů, kdy touha mít okamžitě to nejnovější na trhu ustupuje finanční opatrnosti. Pokud tedy i vy uvažujete o upgradu telefonu s logem Samsungu a nechcete příští rok za novou generaci připlácet možná i tisíce korun navíc, pořízení některého z modelů řady Galaxy S26 se aktuálně zdá jako ta nejlepší možná strategie. Je třeba dodat, že zdražení zřejmě nebude spjaté jen se Samsungem, ale se všemi výrobci mobilních telefonů. Ledacos naznačují i mnohé novinky ve střední třídě představené v posledních měsících, kdy jsme svědky meziročního nárůstu cen v rádu nižších jednotek tisíc korun.
Samsung Galaxy S26 Ultra
|Rozměry
|163,6 × 78,1 × 7,9 mm, 214 g
|Displej
|AMOLED, 6,9" (3 120 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Snapdragon 8 Gen 5 Elite for Galaxy,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 1 024 GB / 512 GB / 256 GB, ne
|Akumulátor
|5 000 mAh
Samsung Galaxy S26+ 512 GB
|Rozměry
|158,4 × 75,8 × 7,3 mm, 190 g
|Displej
|AMOLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Exynos 2600,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|4 900 mAh
Samsung Galaxy S26 512 GB
|Rozměry
|149,6 × 71,7 × 7,2 mm, 167 g
|Displej
|AMOLED, 6,3" (2 400 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Exynos 2600,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|4 300 mAh