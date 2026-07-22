Z Fold8 je skládací revoluce od Samsungu, která hodlá zničit ohebný iPhone

Zatímco s příchodem nástupce ohebného véčka a ohebného „tabletu“ od Samsungu se i letos automaticky počítalo, překvapil nás jihokorejský výrobce také dalším modelem. Nejedná se přitom o žádný další odlehčený ohebný smartphone s označením FE, ale o regulérní nové zařízení, jež má být evidentně i jakousi předčasnou reakcí na to, co údajně chystá v tomto segmentu Apple.
Samsung Galaxy Z Fold8 má nečekaně sexy poměr stran
Novinka s označením Samsung Galaxy Z Fold8 přichází s poměrem stran (v rozevřeném stavu) 4:3, resp. 3:4 dle natočení zařízení, a jedná se tak o širší a méně protáhlou skládačku, než na jakou jsme zvyklí z předešlých Foldů. Širší telefony této konstrukce jsme přitom vždy považovali za velmi praktické, jednalo se například i o první generaci Pixel Foldu s poměrem stran 6:5.
Ohebný displej pak nabídne plochu 7,6", vnější úhlopříčku 5,5" a poměr stran 10:16. Novinka disponuje, stejně jako Galaxy Z Fold8 Ultra i Galaxy Z Flip8, novou konstrukcí a pantem využívající technologii Flex Titanium. Výrobce slibuje díky nasazení tohoto prvku rovnější plochu displeje a ještě vyšší odolnost. A naše dojmy z krátkého používání? Při přejetí prstem oblast pantu neucítíte, pokud ji vyloženě nehledáte, vizuálně je však samotný ohyb při správném úhlu pohledu stále viditelný. Nečekejte tedy dokonale jednolitou plochu jako u klasických telefonů. V tomto ohledu jsme také skutečně zvědaví, s čím přijde Apple. Novinkou má být rovněž upravená antireflexní povrchová úprava, která sice není srovnatelná s tou u modelů Galaxy S Ultra, ale mírně napomáhá komfortnějšímu používání. Jas až 3 000 nitů je zcela dostačující i na přímém slunci, jak jsme si mohli sami vyzkoušet.
Stejně jako u předešlých telefonů ohebné konstrukce, Samsung i zde garantuje až 4 výměny ochranné fólie zdarma v případě potřeby (v rámci dvouleté záruky). Fólie se pěkně táhne až k okrajům, s nasazením UDC selfie však nepočítejte, jedná se o klasické (viditelné) selfie kamerky. Čtečka otisků prstů je pak usazena ve vypínacím tlačítku, v tomto ohledu se tedy nekoná žádná změna. Co nás však v souvislosti s novou technologií Flex Titanium mírně zaskočilo, je absence držení pantu v různých polohách, které byly u předešlých modelů poměrně stěžejní. Jedná se konkrétně o možnost zařízení používat v režimu notebooku, což u Galaxy Z Foldu8 Ani Galaxy Z Foldu 8 Ultra již bohužel není možné. Pant má tendenci se zaklapnout či plně rozevřít a naše pokusy jej udržet přesně v 90 stupních po chvíli skončili automatickým zavřením či rozevřením, což je mimo jiné i trochu nebezpečné. Pokud jste uživatelé starších Foldů, zřejmě vás napadne si například postavit telefon do takto rozevřeného stavu, např. jako náhradu stativu při focení, což ale zřejmě skončí tím, že telefon plně rozevře, a potenciální nehoda je na světě.
Nový Samsung Galaxy Z Fold8 naštěstí boduje nejen praktickým poměrem stran, který je velmi sympatický, ať už budete chtít používat telefon horizontálně či vertikálně, ale také hmotností a tloušťkou. Tloušťka v pase 4,5 milimetrů jej sice neřadí k vyloženě nejtenčím skládačkám na trhu, stále je to však v rozevřeném i složeném stavu velmi příjemná hodnota. Ještě důležitější je však hmotnost pouhých 201 gramů, díky níž je zařízení skutečně velmi lehké a velmi pohodlně se používá.
Fotovýbava z Galaxy S26 Ultra a Galaxy S26
Novinka má na zadní straně pouze dva fotoaparáty, oba dva jsou 50Mpx a nejvíc parády svou vyspělostí nadělá paradoxně nikoliv hlavní snímač, ale ultrašiorkoúhlý objektiv. Ten totiž pochází z Galaxy S26 Ultra, zatímco primární fotoaparát z telefonů Galaxy S26(+), a svými parametry tak příliš neoslní, neboť tyto modely již víceméně několik let používají stejné senzory. Samsung umožňuje duální záznam videa, nabídne rovněž novou funkci MyFanCam s uzamknutím záběru na požadovanou osobu, nebo vylepšený skener dokumentů využívajícím AI, který byl uveden u série Galaxy S26. Samozřejmě nechybí ani veškeré další vychytávky, které známe z dalších telefonů Samsung, a to včetně 7leté podpory či režimu DeX. K žádné změně bohužel nedošlo v oblasti Galaxy AI, která sice zvládá spoustu funkcí, ale český jazyk stále oficiálně není podporován. O výkon naopak není nouze a obstarává jej Snapdragon 8 Elite Gen 5 v kombinaci s 256, 512GB (12 GB RAM) či 1TB úložištěm (16 GB RAM).
Z dalších specifikací rozhodně stojí za zmínku baterie, která má kapacitu 4 800 mAh a zvládá 45W drátové nabíjení. Výrobce slibuje na plné nabití výdrž 26 hodin přehrávání videa. Nabíjení je relativně rychlé, ale rozhodně nijak oslnivé, za 30 minut se doplní 63 % kapacity baterie, což je o něco méně než je tomu (za stejný čas) u modelu Z Fold8 Ultra. Podle našich informací se rozdíl pojí s odlišnou schopností obou dvou zařízení chladit se. K dispozici je také bezdrátové nabíjení o výkonu až 20 W, avšak pokud chcete magnetické bezdrátové doplňování energie, je nutné si dokoupit pouzdro s integrovaným magnetem, ať už originálním od výrobce, nebo třetích stran.
Cena a dostupnost
Předobjednávky startují ihned po představení, tedy 22. 7. od 15:00, a běžet budou až do 6. 8. do 23:59. Ostrý start prodeje je naplánován na pátek 7. srpna 2026. Základní varianta Galaxy Z Fold8 v konfiguraci 256 GB + 12 GB RAM vyjde na 48 999 Kč. Při využití standardního výkupního bonusu (Trade-in) ve výši 5 000 Kč se dostanete na 43 999 Kč. Prostřední verze 512 GB + 12 GB RAM startuje na 53 999 Kč, po odečtení bonusu činí cena 48 999 Kč. Nejvyšší paměťové provedení 1 TB + 16 GB RAM stojí 63 999 Kč, přičemž s Trade-in bonusem vychází na 58 999 Kč.
Při výkupu staršího zařízení typu Galaxy Z Flip nebo Galaxy Z Fold se výše výkupního bonusu zdvojnásobuje ze standardních 5 000 Kč na 10 000 Kč. U vybraných partnerů je k dispozici dodatečná sleva 7 % pro studenty s kartou ISIC. Při společném nákupu s jiným produktem Galaxy lze také získat slevu 10 % na druhý produkt (tablet, hodinky či sluchátka), případně slevu 30 % na příslušenství. Připraven je také bonus za recenzi, kdy zákazníci po zaregistrování recenze mohou získat vysavač Samsung Jet 65 nebo sluchátka Galaxy Buds4 Pro (počet kusů je omezen). Samozřejmostí je rovněž služba Samsung Care+ na 3 měsíce zdarma.
Pořiďte si zcela nový Galaxy Z Fold8 v předprodeji s extra výkupním bonusem až 10 000 Kč. Jako dárek za recenzi k němu získáte sluchátka Galaxy Buds4 Pro nebo tyčový vysavač Samsung zdarma. Přihoďte k telefonu i nové Samsung hodinky a získáte extra slevu dalších několik tisíc. Více na mp.cz/samsung-galaxy-z-fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
|Rozměry
|123,9 × 81,9 × 9,7 mm, 201 g
|Displej
|AMOLED, 7,6" (2 448 × 1 848 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 024 GB, ne
|Akumulátor
|4 800 mAh
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