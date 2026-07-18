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Google Pixel 11a v předstihu. Zatopí i dražším konkurentům

Marek Vacovský
Google Pixel 11a v předstihu. Zatopí i dražším konkurentům
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Mobil dostane špičkový čipset Tensor G6
  • Únik slibuje vylepšený přední fotoaparát s kódovým označením „dokkaebi“ a čtyři nové barevné varianty
  • Kapacita baterie by mohla oproti modelu Pixel 10a mírně klesnout

Představení smartphonů Pixel 11, Pixel 11 Pro a ohebného Pixelu 11 Pro Fold je naplánováno už na 12. srpna. Fanoušci odlehčených verzí s přívlastkem „a“ si sice počkají až do příštího jara, první zásadní specifikace však unikly na veřejnost už nyní. Informace se totiž objevily na Telegram kanálu Mystic Leaks (viz t.me) a potvrzují je i první zmínky v kódu oficiální aplikace Telefon od Googlu.


Největším překvapením chystaného Pixelu 11a vyvíjeného pod kódovým označením Formosan je nasazení procesoru Tensor G6, jenž by měl být vybaven 7jádrovým CPU a nově i modemem od MediaTeku a jeho premiéra se očekává právě v řadě Pixel 11. Předchozí model Pixel 10a totiž využíval starší čipset Tensor G4, takže novinka přeskočí celou jednu generaci procesorů a nabídne výkon srovnatelný s vlajkovými loděmi, i když se dá počítat s menšími omezeními. Sekundovat mu bude 8 GB RAM a o zabezpečení se postará nový bezpečnostní čip Titan M3.

Z pohledu displeje sází Google na osvědčenou klasiku. Telefon dostane 6,3" panel s rozlišením Full HD+, což mimo jiné znamená, že bude patřit mezi ty kompaktnější mobily. Změny se odehrají také na poli fotografie. Únik totiž zmiňuje zcela nový přední fotoaparát, který interně nese označení „dokkaebi“, i když nic bližšího jsme se o něm nedozvěděli. Výraznějších změn se dočkáme i v designu – telefon dorazí ve čtyřech nových odstínech: černé (Obsidian), zelené (Olive), fialové (Frost) a stříbrné (Fog).

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Nadšení však krotí kapacita baterie – androidauthority.com (viz androidauthority.com) hovoří o kapacitě 4 870 mAh. Pokud se toto číslo potvrdí jako finální, půjde o mírný pokles oproti Pixelu 10a, který disponuje 5 100mAh akumulátorem.

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Kódové označení telefonu se také již stihlo objevit v interních souborech Googlu, což značí, že vývoj je v plném proudu. A pokud Google dodrží svůj tradiční harmonogram, oficiálního představení Pixelu 11a se dočkáme někdy v březnu 2027. Leakeři navíc poodhalili už i vzdálenější budoucnost – nástupce Pixel 12a už teď nese kódové jméno „marmoset“.

androidauthority.com, t.me,
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