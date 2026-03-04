Start prodeje Samsungů Galaxy S26 je za námi. Zájemci vyčerpali odměny za 9 hodin

mobilenet.cz na sociálních sítích

Michal Pavlíček
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Prodej nové řady Samsung Galaxy S26 byl na českém trhu zahájen 11. března
  • Uživatelé během pár hodin vyčerpaly dárky v podobě vysavače a Music Framu

Koncem února Samsung představil očekávanou vlajkovou řadu Galaxy S26, která již tradičně čítá tři modely. Po počátečním předprodeji byl včera, tedy ve středu 11. března, spuštěn volný prodej a na českém i slovenském trhu výrobce evidoval značný zájem ze strany zákazníků. Počáteční prodej novinek byl totiž podpořen speciálními dárky v podobě vysavače Samsung Jet 65 Pet nebo reproduktoru Music Frame. Stačilo provést registraci v aplikaci Samsung Members a podělit se o zkušenost s produktem formou recenze na stránkách prodejce.

Samsungy Galaxy S26

„Zahájení prodeje řady Galaxy S26 a nových sluchátek Buds4 potvrdilo očekávanou poptávku po novinkách s integrovanou umělou inteligencí. Objem objednávek realizovaných v první vlně prodeje předčil naše očekávání. Zájem byl tak velký, že námi nabízený dárek pro první zaregistrující se kupující se rozebral během prvních několika hodin,“ uvádí Milan Holánek, šéf mobilní divize Samsung Electronics Czech and Slovak.

Zájem ze stran zákazníků tak přichází i navzdory tomu, že Samsung meziročně spíše zdražil. Do značné míry však vše ovlivnil i fakt, že kdo stihl předprodej, dosáhl na vyšší paměťovou verzi za cenu té nižší, což je vždy lákavý bonus.

Samsung letos zdražil zejména 512GB varianty, a to někdy i o více než 3 tisíce korun. Situaci komplikuje také fakt, že základní Galaxy S25 vyšla loni na 21 999 Kč, jenže šlo o 128GB variantu. Letošní základ má 256GB paměť a vyjde na 23 999 Kč. To je mimochodem identická cena jako loni u 256GB Galaxy S25. Překvapí, že zlevnil zejména model Galaxy S26 Ultra. Základ vás vyjde na 35 999 Kč, což je meziroční pokles o symbolických 300 Kč.

Níže si porovnáme ceny jednotlivých novinek s předchůdci v posledních letech. Názorně si tak ukážeme, jak Samsung na českém trhu (ne)zdražuje své vlajkové modely.

Galaxy S26 vs. předchůdci


128 GB 256 GB 512 GB
Galaxy S26 není v nabídce 23 999 Kč 29 499 Kč
Galaxy S25 21 999 Kč 23 999 Kč 26 999 Kč
Galaxy S24 21 999 Kč 23 499 Kč nebyl v nabídce
Galaxy S23 23 499 Kč 24 999 Kč nebyl v nabídce
Galaxy S22 21 999 Kč 22 999 Kč nebyl v nabídce
Galaxy S21 22 499 Kč 23 999 Kč nebyl v nabídce
Galaxy S26+ vs. předchůdci


256 GB 512 GB
Galaxy S26+ 30 699 Kč 31 999 Kč
Galaxy S25+ 28 999 Kč 31 999 Kč
Galaxy S24+ 27 999 Kč 30 999 Kč
Galaxy S23+ 29 999 Kč 32 999 Kč
Galaxy S22+ 27 999 Kč 27 999 Kč
Galaxy S21+ 29 499 Kč nebyl v nabídce

Galaxy S25 Ultra vs. předchůdci


256 GB 512 GB 1 TB
Galaxy S26 Ultra 35 699 Kč 40 599 Kč 47 999 Kč
Galaxy S25 Ultra 35 999 Kč 39 499 Kč 45 499 Kč
Galaxy S24 Ultra 35 499 Kč 38 499 Kč 44 499 Kč
Galaxy S23 Ultra 34 999 Kč 39 499 Kč 44 999 Kč
Galaxy S22 Ultra 34 499 Kč 34 499 Kč nebyl v nabídce
Galaxy S21 Ultra 34 999 Kč 34 999 Kč nebyl v nabídce
