Start prodeje Samsungů Galaxy S26 je za námi. Zájemci vyčerpali odměny za 9 hodin

Koncem února Samsung představil očekávanou vlajkovou řadu Galaxy S26, která již tradičně čítá tři modely. Po počátečním předprodeji byl včera, tedy ve středu 11. března, spuštěn volný prodej a na českém i slovenském trhu výrobce evidoval značný zájem ze strany zákazníků. Počáteční prodej novinek byl totiž podpořen speciálními dárky v podobě vysavače Samsung Jet 65 Pet nebo reproduktoru Music Frame. Stačilo provést registraci v aplikaci Samsung Members a podělit se o zkušenost s produktem formou recenze na stránkách prodejce.
„Zahájení prodeje řady Galaxy S26 a nových sluchátek Buds4 potvrdilo očekávanou poptávku po novinkách s integrovanou umělou inteligencí. Objem objednávek realizovaných v první vlně prodeje předčil naše očekávání. Zájem byl tak velký, že námi nabízený dárek pro první zaregistrující se kupující se rozebral během prvních několika hodin,“ uvádí Milan Holánek, šéf mobilní divize Samsung Electronics Czech and Slovak.
Zájem ze stran zákazníků tak přichází i navzdory tomu, že Samsung meziročně spíše zdražil. Do značné míry však vše ovlivnil i fakt, že kdo stihl předprodej, dosáhl na vyšší paměťovou verzi za cenu té nižší, což je vždy lákavý bonus.
Samsung letos zdražil zejména 512GB varianty, a to někdy i o více než 3 tisíce korun. Situaci komplikuje také fakt, že základní Galaxy S25 vyšla loni na 21 999 Kč, jenže šlo o 128GB variantu. Letošní základ má 256GB paměť a vyjde na 23 999 Kč. To je mimochodem identická cena jako loni u 256GB Galaxy S25. Překvapí, že zlevnil zejména model Galaxy S26 Ultra. Základ vás vyjde na 35 999 Kč, což je meziroční pokles o symbolických 300 Kč.
Níže si porovnáme ceny jednotlivých novinek s předchůdci v posledních letech. Názorně si tak ukážeme, jak Samsung na českém trhu (ne)zdražuje své vlajkové modely.
Galaxy S26 vs. předchůdci
|128 GB
|256 GB
|512 GB
|Galaxy S26
|není v nabídce
|23 999 Kč
|29 499 Kč
|Galaxy S25
|21 999 Kč
|23 999 Kč
|26 999 Kč
|Galaxy S24
|21 999 Kč
|23 499 Kč
|nebyl v nabídce
|Galaxy S23
|23 499 Kč
|24 999 Kč
|nebyl v nabídce
|Galaxy S22
|21 999 Kč
|22 999 Kč
|nebyl v nabídce
|Galaxy S21
|22 499 Kč
|23 999 Kč
|nebyl v nabídce
Galaxy S26+ vs. předchůdci
|256 GB
|512 GB
|Galaxy S26+
|30 699 Kč
|31 999 Kč
|Galaxy S25+
|28 999 Kč
|31 999 Kč
|Galaxy S24+
|27 999 Kč
|30 999 Kč
|Galaxy S23+
|29 999 Kč
|32 999 Kč
|Galaxy S22+
|27 999 Kč
|27 999 Kč
|Galaxy S21+
|29 499 Kč
|nebyl v nabídce
Galaxy S25 Ultra vs. předchůdci
|256 GB
|512 GB
|1 TB
|Galaxy S26 Ultra
|35 699 Kč
|40 599 Kč
|47 999 Kč
|Galaxy S25 Ultra
|35 999 Kč
|39 499 Kč
|45 499 Kč
|Galaxy S24 Ultra
|35 499 Kč
|38 499 Kč
|44 499 Kč
|Galaxy S23 Ultra
|34 999 Kč
|39 499 Kč
|44 999 Kč
|Galaxy S22 Ultra
|34 499 Kč
|34 499 Kč
|nebyl v nabídce
|Galaxy S21 Ultra
|34 999 Kč
|34 999 Kč
|nebyl v nabídce