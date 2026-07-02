Řada Galaxy S26 od Samsungu trhá rekordy, prodeje rostou dvakrát rychleji

Aktuální vlajková řada chytrých telefonů Samsung Galaxy S26 zažívá na svém domácím trhu v Jižní Koreji mimořádný úspěch. Podle nejnovějších dat se třem modelům z této série podařilo pokořit hranici 3 milionů prodaných kusů za pouhých 118 dní od uvedení na trh. V historii vlajkových lodí od Samsungu jde o absolutní rekord, informuje o tom server Sammobile (viz sammobile.com).
Pro srovnání, loňská generace Galaxy S25 potřebovala k dosažení stejného milníku celých šest měsíců. Starší řada Galaxy S24 na tuto metu dosáhla dokonce až za osm měsíců.
Raketový start předznamenal už samotný týden předobjednávek, během kterého si Korejci rozebrali 1,35 milionu telefonů. Obrovským tahounem celé řady je přitom nejvybavenější a nejdražší model Galaxy S26 Ultra. Podle statistik tvoří celých 70 % všech prodejů, zatímco o zbylých 30 % se dělí základní Galaxy S26 a větší Galaxy S26+.
Zájem zákazníků o model Ultra souvisí zejména s jeho výbavou, jako je hardwarově integrovaný filtr soukromí (Privacy Display), který znemožňuje čtení z displeje z bočních úhlů, a pokročilé funkce umělé inteligence.
Vysoká poptávka donutila jihokorejského výrobce k okamžité reakci ve výrobních plánech. Původní produkční cíl pro měsíc červenec byl stanoven na 1 milion kusů řady Galaxy S26. Kvůli rychlému vyprazdňování skladů však Samsung musel plánované objemy navýšit o polovinu a pro tento měsíc vyrobit 1,5 milionu zařízení.
Říkal jsem si, co byste doporučili jako něco levnějšího, řekněme do 5 tisíc? Zaujala mě Nubia Air, svojí konstrukcí odolnou proti pádům. (Viz diskuze o Nubii Air Pro). V Datartu se dá sehnat za 3,2 tisíce. Akorát bráška někdy hraje hry, tak nevím zda by to procesor utáhnul.
Alternativou by byla Motorola Edge 50 Fusion za 4 444 Kč. Který telefon by byl pro brášku lepší? Jak na to koukám, tak asi ta Motorola. Nějaké další alternativy?
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