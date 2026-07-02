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Řada Galaxy S26 od Samsungu trhá rekordy, prodeje rostou dvakrát rychleji

Michal Pavlíček
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Řada Galaxy S26 od Samsungu trhá rekordy, prodeje rostou dvakrát rychleji
Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz
  • Řada Galaxy S26 se prodává výrazně lépe než modely řad Galaxy S25 i S24
  • Samsung musel na červenec navýšit výrobu o 50 %

Aktuální vlajková řada chytrých telefonů Samsung Galaxy S26 zažívá na svém domácím trhu v Jižní Koreji mimořádný úspěch. Podle nejnovějších dat se třem modelům z této série podařilo pokořit hranici 3 milionů prodaných kusů za pouhých 118 dní od uvedení na trh. V historii vlajkových lodí od Samsungu jde o absolutní rekord, informuje o tom server Sammobile (viz sammobile.com).

Samsung Galaxy S26 UltraSamsung Galaxy S26 UltraSamsung Galaxy S26 UltraSamsung Galaxy S26 UltraSamsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra
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Samsung Galaxy S26 Ultra

Pro srovnání, loňská generace Galaxy S25 potřebovala k dosažení stejného milníku celých šest měsíců. Starší řada Galaxy S24 na tuto metu dosáhla dokonce až za osm měsíců.

Raketový start předznamenal už samotný týden předobjednávek, během kterého si Korejci rozebrali 1,35 milionu telefonů. Obrovským tahounem celé řady je přitom nejvybavenější a nejdražší model Galaxy S26 Ultra. Podle statistik tvoří celých 70 % všech prodejů, zatímco o zbylých 30 % se dělí základní Galaxy S26 a větší Galaxy S26+.

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Zájem zákazníků o model Ultra souvisí zejména s jeho výbavou, jako je hardwarově integrovaný filtr soukromí (Privacy Display), který znemožňuje čtení z displeje z bočních úhlů, a pokročilé funkce umělé inteligence.

Vysoká poptávka donutila jihokorejského výrobce k okamžité reakci ve výrobních plánech. Původní produkční cíl pro měsíc červenec byl stanoven na 1 milion kusů řady Galaxy S26. Kvůli rychlému vyprazdňování skladů však Samsung musel plánované objemy navýšit o polovinu a pro tento měsíc vyrobit 1,5 milionu zařízení.

sammobile.com
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Diskuze ke článku
Leoš Kučera
Leoš Kučera
To moc nechápu. Oproti S25 neni o moc lepší. Snad S27 bude mit konečně lepší foťák a baterku.
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Mara Studna
Mara Studna
Dalo se to čekat.Model Ultra je výborný Stroj především pro managerskou práci a technologie S Pen se Samsungu velmi povedla.
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Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Naposledy upraveno: 20:22
By mě zajímalo co ty lidi láká, krom update moc nenabízí navíc, chápu Ultra kvůli S Pen i když ten taky moc lidi nepoužívá. Jinak S26/+ stále stagnuje ve foťáku od S22 beze změn, dle info ani S27/+ nebude jiné. S26 má + v tom že je malý a lehký, Plus nedává stále smysl a to ho chtějí zachovat a dát k tomu Pro :D, to zazdí úplně Plusko. Co vidím jako důvod kupovat S jsou akce různé sice už to není jako kdysi ale jsou tu, a kdo nechce Čínu a Pixel moc na výběr není s Android. No a dnes sem četl že prý i když prodávají se S26 dobře tenhle kvartál je prý slabý a ovlivní to i S27 sérii a budoucí sérii, tím že S27 Pro může byt jediný jako edge a další nebude, končí Flip s 8, 9 už nebude.
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Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Ahoj, bráškovi padl mobil na displej a má na kraji pavouka. Říkal, že by se ho pokusil opravit, ale myslím si, že displej bude přilepený, jako asi u všech telefonů. Má CMF 1.

Říkal jsem si, co byste doporučili jako něco levnějšího, řekněme do 5 tisíc? Zaujala mě Nubia Air, svojí konstrukcí odolnou proti pádům. (Viz diskuze o Nubii Air Pro). V Datartu se dá sehnat za 3,2 tisíce. Akorát bráška někdy hraje hry, tak nevím zda by to procesor utáhnul.

Alternativou by byla Motorola Edge 50 Fusion za 4 444 Kč. Který telefon by byl pro brášku lepší? Jak na to koukám, tak asi ta Motorola. Nějaké další alternativy?
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