Jsou Samsungy Galaxy S26 mezigeneračně dražší, nebo levnější?

Samsung před malou chvílí oficiálně představil novou řadu Galaxy S26 a ta samozřejmě míří i na český trh. Co to znamená? Že už známe české ceny všech možných variant a že jich je požehnaně. Nabídka se ale přeci jen lehce zpřehlednila, neboť Samsung definitivně opouští 128GB variantu, kterou nenabízí ani základní Galaxy S26. Ten a variantu s přídomkem „Plus“ můžete mít v 256GB a 512GB verzi, top model Ultra je pak dispozici ještě v 1TB verzi.
Zatímco v loňském roce jsme ještě měli štěstí a modely řady Galaxy S25 takřka vůbec nezdražovaly, letos už to tak příjemné není. Samsung zdražil zejména 512GB varianty, a to někdy i o více než 3 tisíce korun. Situaci komplikuje také fakt, že základní Galaxy S25 vyšla loni na 21 999 Kč, jenže šlo o 128GB variantu. Letošní základ má 256GB paměť a vyjde na 23 999 Kč. To je mimochodem identická cena jako loni u 256GB Galaxy S25. Překvapí, že zlevnil zejména model Galaxy S26 Ultra. Základ vás vyjde na 35 999 Kč, což je meziroční pokles o symbolických 300 Kč.
Níže si porovnáme ceny jednotlivých novinek s předchůdci v posledních letech. Názorně si tak ukážeme, jak Samsung na českém trhu (ne)zdražuje své vlajkové modely.
Galaxy S26 vs. předchůdci
|128 GB
|256 GB
|512 GB
|Galaxy S26
|není v nabídce
|23 999 Kč
|29 499 Kč
|Galaxy S25
|21 999 Kč
|23 999 Kč
|26 999 Kč
|Galaxy S24
|21 999 Kč
|23 499 Kč
|nebyl v nabídce
|Galaxy S23
|23 499 Kč
|24 999 Kč
|nebyl v nabídce
|Galaxy S22
|21 999 Kč
|22 999 Kč
|nebyl v nabídce
|Galaxy S21
|22 499 Kč
|23 999 Kč
|nebyl v nabídce
Galaxy S26+ vs. předchůdci
|256 GB
|512 GB
|Galaxy S26+
|30 699 Kč
|31 999 Kč
|Galaxy S25+
|28 999 Kč
|31 999 Kč
|Galaxy S24+
|27 999 Kč
|30 999 Kč
|Galaxy S23+
|29 999 Kč
|32 999 Kč
|Galaxy S22+
|27 999 Kč
|27 999 Kč
|Galaxy S21+
|29 499 Kč
|nebyl v nabídce
Galaxy S25 Ultra vs. předchůdci
|256 GB
|512 GB
|1 TB
|Galaxy S26 Ultra
|35 699 Kč
|40 599 Kč
|47 999 Kč
|Galaxy S25 Ultra
|35 999 Kč
|39 499 Kč
|45 499 Kč
|Galaxy S24 Ultra
|35 499 Kč
|38 499 Kč
|44 499 Kč
|Galaxy S23 Ultra
|34 999 Kč
|39 499 Kč
|44 999 Kč
|Galaxy S22 Ultra
|34 499 Kč
|34 499 Kč
|nebyl v nabídce
|Galaxy S21 Ultra
|34 999 Kč
|34 999 Kč
|nebyl v nabídce
