Kompletní přehled všech cen
Michal Pavlíček
Jsou Samsungy Galaxy S26 mezigeneračně dražší, nebo levnější?
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Samsung letos výrazně zdražil zejména 512GB varianty
  • Cenový pokles zaznamenáváme zejména u 256GB verze modelu Ultra
  • Základní S26 má minimálně 256 GB paměti. Verze se 128 GB se už nenabízí

Samsung před malou chvílí oficiálně představil novou řadu Galaxy S26 a ta samozřejmě míří i na český trh. Co to znamená? Že už známe české ceny všech možných variant a že jich je požehnaně. Nabídka se ale přeci jen lehce zpřehlednila, neboť Samsung definitivně opouští 128GB variantu, kterou nenabízí ani základní Galaxy S26. Ten a variantu s přídomkem „Plus“ můžete mít v 256GB a 512GB verzi, top model Ultra je pak dispozici ještě v 1TB verzi.

Samsung Galaxy S26

Zatímco v loňském roce jsme ještě měli štěstí a modely řady Galaxy S25 takřka vůbec nezdražovaly, letos už to tak příjemné není. Samsung zdražil zejména 512GB varianty, a to někdy i o více než 3 tisíce korun. Situaci komplikuje také fakt, že základní Galaxy S25 vyšla loni na 21 999 Kč, jenže šlo o 128GB variantu. Letošní základ má 256GB paměť a vyjde na 23 999 Kč. To je mimochodem identická cena jako loni u 256GB Galaxy S25. Překvapí, že zlevnil zejména model Galaxy S26 Ultra. Základ vás vyjde na 35 999 Kč, což je meziroční pokles o symbolických 300 Kč.

Níže si porovnáme ceny jednotlivých novinek s předchůdci v posledních letech. Názorně si tak ukážeme, jak Samsung na českém trhu (ne)zdražuje své vlajkové modely.

Galaxy S26 vs. předchůdci


128 GB 256 GB 512 GB
Galaxy S26 není v nabídce 23 999 Kč 29 499 Kč
Galaxy S25 21 999 Kč 23 999 Kč 26 999 Kč
Galaxy S24 21 999 Kč 23 499 Kč nebyl v nabídce
Galaxy S23 23 499 Kč 24 999 Kč nebyl v nabídce
Galaxy S22 21 999 Kč 22 999 Kč nebyl v nabídce
Galaxy S21 22 499 Kč 23 999 Kč nebyl v nabídce
Galaxy S26+ vs. předchůdci


256 GB 512 GB
Galaxy S26+ 30 699 Kč 31 999 Kč
Galaxy S25+ 28 999 Kč 31 999 Kč
Galaxy S24+ 27 999 Kč 30 999 Kč
Galaxy S23+ 29 999 Kč 32 999 Kč
Galaxy S22+ 27 999 Kč 27 999 Kč
Galaxy S21+ 29 499 Kč nebyl v nabídce

Galaxy S25 Ultra vs. předchůdci


256 GB 512 GB 1 TB
Galaxy S26 Ultra 35 699 Kč 40 599 Kč 47 999 Kč
Galaxy S25 Ultra 35 999 Kč 39 499 Kč 45 499 Kč
Galaxy S24 Ultra 35 499 Kč 38 499 Kč 44 499 Kč
Galaxy S23 Ultra 34 999 Kč 39 499 Kč 44 999 Kč
Galaxy S22 Ultra 34 499 Kč 34 499 Kč nebyl v nabídce
Galaxy S21 Ultra 34 999 Kč 34 999 Kč nebyl v nabídce
Diskuze ke článku
Lukas Klima
Lukas Klima
Tak to hodně štestí. Však je to ještě větší bída než se doufalo. Oproti tomu je třeba Oppo X9/Pro 512GB za 20/25k jako zadarmo.
Miroslav Halfar
Miroslav Halfar
Vždy mě pobaví, když se udělá předprodej a uvádí se, kolik můžu ušetřit, tedy fiktivně ušetřit. V současnosti opravdu vysavač za 9 999 Kč nepotřebuji a student již docela dávno nejsem.
David Rajtr
David Rajtr
Takže zdražili, protože lidi budou muset zaplatit o 2000 Kč víc pokud budou chtít S26, nehledě na kapacitu. Většina lidí stejně kupuje tu nejnižší kapacitu. Na iPhonech je to taky vidět, že popularní je vždycky ta nejnizší kapacita.
