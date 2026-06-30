Dárky za 18 tisíc zdarma? Vodafone je rozdá na KVIFF při koupi Samsungů Galaxy S26

Tradičním účastníkem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech je také operátor Vodafone. Pokud uvažujete nad koupí nějakého modelu řady Galaxy S26, měli byste zavítat do Vodafone Happy zóny. Právě tam totiž kromě samotného telefonu získáte ještě balíček doplňků v hodnotě více než 18 tisíc korun zcela zdarma. A na co se můžete těšit?
K nákupu jednoho ze tří modelů řady Galaxy S26 obdržíte chytré hodinky Samsung Galaxy Watch8 44 mm LTE v hodnotě 11 601 Kč, dále bezdrátová sluchátka Samsung Galaxy Buds4 Pro v hodnotě 6 177 Kč a nakonec ještě chytrý přívěšek Samsung Galaxy SmartTag2 v hodnotě 490 Kč. Kromě toho získáte i další výhody, například podporu Samsung Premium Plus s přednostním servisem nebo možnost získat výkupní bonus až 3 500 Kč k nákupu telefonu z řady Galaxy S26 nebo uplatnit Samsung Cashback k hodinkám ve výši 2 500 Kč.
Jelikož jde o nevídanou porci hodnotných dárků, neměli byste příliš váhat. Letošní ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech se koná od pátku 3. července do soboty 11. července. Výše popsaná akce je platná po dobu festivalu, pouze ve Vodafone Happy zóně a samozřejmě jen do vyprodání zásob.
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