Červnová aktualizace pro Samsungy Galaxy S25 přináší chybějící AI funkce

Majitelé vlajkových lodí řady Galaxy S25 se dočkali příjemného překvapení. Samsung začal vydávat červnovou bezpečnostní aktualizaci, která je však s velikostí kolem 900 MB mnohem objemnější, než bývá zvykem. Důvod je jednoduchý, protože přináší tři pokročilé funkce umělé inteligence Galaxy AI, jak informuje server GSMArena (viz gsmarena.com). Ty už byly součástí řady Galaxy S26 a očekávalo se, že se na řadu Galaxy S25 dostanou společně s One UI 8.5 v minulém měsíci. Avšak to se nestalo a Samsung zřejmě potřeboval více času na optimalizaci. Novinky se zaměřují především na efektivnější práci s oznámeními a textovými soubory.
První z nich je prioritizování oznámení, kdy Galaxy AI přímo v zařízení bezpečně analyzuje obsah příchozích upozornění i chování uživatele a ty nejdůležitější zprávy automaticky posouvá na samotný vrchol seznamu. S tím úzce souvisí funkce pro shrnutí oznámení, která dokáže bleskově přelouskat desítky zpráv z hromadných chatů nebo e-mailových vláken a vytvořit z nich stručný textový přehled.
Posledním vylepšením je pak shrnutí souborů, jež umí vygenerovat rychlé výtahy z lokálně uložených dokumentů ve formátech PDF a TXT, přičemž si poradí i s nahrávkami v aplikaci Záznamník, ze kterých rovněž vytáhne to nejdůležitější. Aktualizace se momentálně šíří na domácím jihokorejském trhu a do Evropy by měla dorazit v nejbližších dnech. Na našem redakčním modelu Galaxy S25+ dnes tato aktualizace ještě dostupná tedy není.