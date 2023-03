Tato funkce nových Samsungů je tak dobrá, že by ji měly mít všechny telefony

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Snaha výrobců zvýšit výdrž mobilního telefonu obvykle dopadla tak, že nejrůznější šetřící módy udělaly z chytrého telefonu hloupý. Proto jsem původně jednomu nastavení schovanému hluboko v útrobách menu Samsungu Galaxy S23 nevěnoval pozornost...

Nadpis recenze věnované nejnovějšímu vlajkovému Samsungu říká, že přináší „malé inovace na povrchu, velké uvnitř“. S tím se lze naprosto ztotožnit. A některé z těchto inovací jsou ukryty tak hluboko v menu, že se k nim dostanete až po delší době. A přitom řeší problém, který u smartphonů pociťujeme snad všichni: slabou výdrž na nabití.

Je s podivem, že se při oficiální prezentaci Samsung na tuto oblast nijak nezaměřuje. Jeho představení (stejně tak jako často u Applu) ukazuje jakousi nepravděpodobnou situaci, kdy někdo s telefonem natáčí ve sklepení artový film. Jako by už dnes lidé nechodili do přírody nebo do hospody, ale hned po práci spěchali do sklepa, kde by natáčeli videa – a samozřejmě podle manifestu Dogma 95 by se tak dělo jen za přirozeného osvětlení.

Samsung do detailu vysvětluje zpracování obrazu a různé funkce fotoaparátu, zatímco u nastavení baterie zde máte nejrůznější volby, o jejichž významu se musíte domýšlet nebo pátrat na internetu. Konkrétně u Galaxy S23 najdete:

Adaptivní baterie

Úsporný režim

Limity využití na pozadí

Adaptivní úsporný režim

Omezení aplikací a Domovské obrazovky

Profil výkonu

První zmiňované je jakési „voodoo“ neboli AI, jak se moderně říká, kdy se telefon naučí váš způsob užívání a přizpůsobí se mu, což zní zajímavě, ale s neměřitelným efektem. Následující body jsou pak klasickou snahou o šetření tak, že z chytrého telefonu uděláte hloupý. Alespoň máte aspoň nějakou kontrolu nad tím, jak to probíhá. Ale to, co mě nejvíce nadchlo, to je poslední bod, konkrétně Lehký profil výkonu.

Yeah I know higher frequency and higher benchmark scores make you feel great.

But in reality it's a mere gimmick.

Light perfromance mode is the best feature recently added to OneUI.

Give up 10% speed, get -40% power consumption and +50% efficiency, why not?#GalaxyS23Ultra pic.twitter.com/nYep1oQDK7 — Golden Reviewer (@Golden_Reviewer) February 9, 2023

Ten zajistí to, že telefon trochu ořízne brutální výkon nejnovějšího čipsetu výměnou za lepší provozní vlastnosti, jako je spotřeba energie. Uživatel Golden Reviewer si dal tu práci a změřil konkrétní čísla. Když se vzdáte 10 % rychlosti, což nemáte šanci u tak rychlého telefonu ani poznat, ušetříte až 40 % energie, což naopak poznat je.

Jedno z nejdůležitějších nastavení je ukryto pěkně hluboko v menu.

A skutečně, i když záleží na tom, co s telefonem děláte, hlavně s vypnutým displejem je znatelná úspora energie, která je i v základním stavu příjemně nízká. Po zhruba dekádě s Androidem tak mám konečně pocit, že nemusím mít strach, že mi během dne dojde baterie a obsesivně se zásobovat powerbankami. A to u telefonu, který vypadá normálně, ne jako by na zádech měl přilepenou baterii navíc. Takový pocit jsem měl naposledy v době, kdy jsem ještě používal telefony se Symbianem.