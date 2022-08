Podle Googlu je dobrý nápad mít dvě aplikace nazvané Meet

Fotografie: Google

Věřte nevěřte, někdo v Googlu zjistil, že jejich nabídka internetových komunikátorů je poněkud složitá a potřebuje zjednodušit. Výsledek je přesně opačný. Svým způsobem vtipná situace ale demonstruje zmatek, který v této oblasti vládne a za nějž může i samotný Google.

Stěžovat si na roztříštěnost v oblasti internetových komunikátorů je už stará a ohraná písnička. Časy, kdy byl každý na ICQ, už patří minulosti tak dávné, že jsou ve vzpomínkách někde mezi VHS kazetami a vytáčeným připojením k internetu. Že se objevují různá řešení je v dnešním složitém světě celkem pochopitelné. Už dávno nejde jen o to, kdo má lepší aplikaci nebo spolehlivější síť, ale i o to, která vládní nebo reklamní agentura dostane přístup k vašim konverzacím.

Horní patro této „digitální Babylónské věže“ pak patří společnosti Google. Pamatujete ještě její začátky, kdy všichni nadšeně vyzdvihovali jednoduchost její hlavní stránky v porovnání třeba s takovým Yahoo? Škoda, že u toho nezůstalo. Původní Hangouts byly díky integraci s Gmailem poměrně rozšířené, ale namísto jejich zvelebování a propagace se firma rozhodla chrlit překrývající se a konkurující si komunikátory: Allo, Duo, Meet... (Původně jsem chtěl jejich historii zpracovat podrobněji, ale je to spíše námět na diplomovou práci než na jeden článek.)

Podobným způsobem se chová i konkurence. Microsoft zase dusí Skype, protože Teams a tak dále – až se nakonec všichni strašně diví, proč jim během pandemie utekl startupový Zoom. Všichni nad takovým počínáním nechápavě kroutíme hlavou, ale pak si člověk řekne, že jako malý český člověk nerozumí světu velkého byznysu a informatiky a že v Googlu lépe vědí, co dělají. Ne tak docela.

Server techcrunch.com informuje o tom, že někdo v Googlu došel k překvapivému zjištění, že jejich nabídka je v této oblasti příliš komplikovaná. Černého Petra si tentokrát vytáhla aplikace Duo. Namísto toho, aby zamířila rovnou na hřbitov, dostala ještě jednu poslední šanci v podobě rebrandingu. Bude se jmenovat – víření bubnů, prosím – Meet. Co na tom, že takový název není moc originální, a to dokonce i ve vlastní stáji. Původní Meet se bude jmenovat Meet (original) a podle všeho bude pomalu dožívat.

Připomíná mi to jeden starý kreslený vtip, kdy stojí člověk na recepci velké firmy a vyděšeně povídá: „Dobrý den, mám sem přijít na pohovor, ale nejsem si jistý, jestli to je dvanáctého v jedenáctém patře, nebo jedenáctého ve dvanáctém patře.“ V digitálním světě si podobnost slov Meet, meet, original a originally říká o skeč, za který by se nemuseli stydět ani komici ze skupiny Monty Python.