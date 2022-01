Italská policie tvrdí, že dopadla mafiána pomocí Google Map. Říká celou pravdu?

Fotografie: Google

Už jste někdy viděli auto fotící ulice pro internetové mapy? Pokud ano a jste zároveň zločinec na útěku, pak máte nejspíše vážný problém, jak ostatně ukazuje příběh italského mafiána, který se vydržel skrývat 20 let, než ho dohnaly digitální stopy, které sám nevytvořil.

Určitě jste to také zkoušeli – když si začnete pomocí StreetView v Google Mapách nebo jiné podobné službě projíždět okolí svého domova nebo práce, je velká šance, že tam narazíte na lidi, které znáte. Google sice pečlivě všem rozmaže obličeje, ale ani to není překážka pro to, abyste je mohli jednoznačně rozpoznat. Přesně takový princip dostal podle repubblica.it za mříže jednoho z mafiánů.

Gioacchino Gammino patřil do první stovky nejhledanějších zločinců Apeninského poloostrova. Byl odsouzen za vraždu a uvězněn, ale v roce 2002 se mu podařilo uprchnout. Mohlo by se zdát, že po tak dlouhé době už se jeho případem nebude nikdo zabývat – a skoro měl pravdu. Usadil se v městečku Galapager nedaleko španělského Madridu, kde si otevřel obchod s názvem El Huerto de Manu. Podívat se na něj můžete ostatně sami, na Google Mapách má docela vysoké hodnocení 4,7 hvězdiček.

Vedle samotného profilu firmy je jeho krámek zvěčněn i na několika snímcích, které pro Google mapuje ulice do služby StreetView. Na jedné z nich je zachycen při hovoru se zákazníkem na ulici pod falešnou identitou. Ve Španělsku žil celkem spořádaně jako Manuel Mormino. „Není to tak, že by policisté seděli celý den u počítače a zkoušeli štěstí, jestli náhodou neuvidí hledaného kriminálníka,“ komentoval zatčení jeden z vyšetřujících policistů Francesco Lo Voi. „Vždy jsme měli poznatky, že by se mohl zdržovat ve Španělsku. Moderní technologie nám pomohly toto podezření potvrdit.“

Osudnou se tak stala Gamminovi druhá část jeho podnikání, sicilská restaurace La Cocina de Manu. Recenze chválí dobrou pizzu a víno. Jedna však naznačuje, co by mohl být majitel zač – spory ohledně pomalé obsluhy údajně skončily vyhrůžkami smrtí. Podobně mafián v roli šéfa restaurace řešil i spory s úřady. Spor o příliš kouřící pec skončil „pár fackami“ jednomu z radních. Gammino však souhlasil s pokutou 1 500 € (asi 37 tisíc korun) a odškodněním 325 € (8 tisíc korun), čímž se celý případ vyřešil v přestupkovém řízení. Mafián tak nemusel k soudu, kde by mohla být odhalena jeho pravá identita. Případ však pronikl do místního tisku, který získal i záznam celého incidentu z bezpečnostních kamer.

Na facebookové stránce restaurace je pak na jednom ze snímků vidět v pozadí i její majitel. To už byl docela pádný důkaz, protože má na bradě výraznou jizvu. Španělská policie tak šla na žádost svých italských kolegů prakticky najisto.

Je to celý příběh?

Poučení z příběhu je v prvním plánu jasné. Člověk nezmění svou povahu a ta ho nakonec vždy dožene, i když se odstěhujete pěkně daleko. V dnešním globálním světě je to ale jedno, protože digitální stopu za sebou zanecháváte i v případě, že nechcete.

Říká ale policie celou pravdu? Na první pohled se zdá, že šlo o šťastnou náhodu, jaká se stane jednou za život. Ale bylo to tak skutečně? Má Google k dispozici i nerozmazané snímky ulic, které poskytuje úřadům? A co Facebook – i když oficiálně upustil od automatického rozpoznávání obličejů, neběží tato funkce stále někde v pozadí, aby hledala zločince a teroristy? A umí to i YouTube pro videa? Pokud nejste mafián na útěku, takové otázky vás nejspíše trápit nemusí. Zatím.